Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, 25 gün sonra bulundu

        'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, 25 gün sonra bulundu

        Düzce'de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu, bir fındık bahçesinde cansız halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:49 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, 25 gün sonra bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), geri dönmedi.

        Ailesi durumundan endişe edip polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında Koçoğlu'ndan herhangi bir ize rastlanmadı. Bugün akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2580'inci Sokak'ta oturan vatandaşlar, fındık bahçesinden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

        Bölgede çalışma yapan polis, bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 25 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Koçoğlu'nun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa