AA

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

KAMU-SEN: BU TEKLİFİN REVİZE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifiyle ilgili olarak, "Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet sendikalara zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıyla sundu.

Toplantının ardından Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına teklifi değerlendiren Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, teklifi yeterli bulmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekleşen enflasyon yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon varken bir sonraki yıl için yüzde 11'lik ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz. Teklif edilen rakam, bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Yakın zamanda yeni teklif gelir ve memuru, memur emeklisini memnun edecek bir toplu sözleşmeyi imzalamış oluruz."

Kahveci, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde bir karara bağlanmasını kıymetli olduğunu ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşmeli personelin kadro durumunun da karar bağlanacağı yönündeki açıklamalarının önemli olduğunu dile getirdi.

MEMUR-SEN: HÜKÜMET HİÇ BEKLEMEDEN YENİ BİR TEKLİF ÇALIŞMALI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, "Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı." dedi.

Teklifi değerlendiren Yalçın, kamu işçilerinin sözleşmesindeki rakam ve oranların herkesçe bilindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 6 artı 6 teklif ediliyor. Toplamda yüzde 23'lük oran söz konusu. Bunun yanında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumuyla ilgili vaat var ama içerik henüz söz konusu değil. Refah payına ilişkin iyimser bir cümle söz konusu ama miktar söz konusu değil. Teklifi değerlendirdiğimizde; bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı."

Yalçın, hükümetin teklifini genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında görüşeceklerini belirterek, "Rakamlar, beklentimizi karşılamıyor, şu an için bu rakamlar bizi tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işvereninden memur ve memur emeklileri için sundukları rakamları unutmalarını ve yeni bir rakamı teklif etmelerini istiyoruz." dedi.

KESK: ZAM TEKLİFİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifinin gözden geçirilmesini istedi.

Teklifi değerlendiren Bozgeyik, hükümetin teklifini müzakere etmelerinin dahi mümkün olmadığını söyledi.

Kamu emekçilerinin 2022 ve 2023 yılı için teklif edilen rakamlarla daha da yoksullaşacağını savunan Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeli personel hem de ücret artışıyla ilgili Sayın Bakanın söylediklerinin bugüne kadar vaat düzeyinde kaldığını biliyoruz. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro sadece diğer konfederasyonların değil KESK olarak bizim de uzun yıllardır temel taleplerimiz arasında. Bu bağlamda, bu zam teklifinin gözden geçirilmesini, yoksulluk sınırı üzerindeki ücret talebimizin dikkate alınmasını, 3600 ek göstergeyle ilgili ekim ayında yasal bir düzenlemenin yapılmasını, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz."