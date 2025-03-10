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        Haberler Gündem Güncel İşçi minibüsü devrildi: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi minibüsü devrildi: 8 yaralı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:48
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        İşçi minibüsü devrildi: 8 yaralı
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        Manisa-Turgutlu çevre yolu Kazım Karabekir Mahallesi mevkisinde, Selman Ö'nün (50) kullandığı 45 J 6299 plakalı işçi servis minibüsü kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılardan 7'sinin işçi, 1'inin sürücü olduğu öğrenildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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