Isabel Muñoz’un Göbeklitepe fotoğrafları İspanya'da

Dünyaca ünlü İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin davetiyle, tarihi yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe’yi, Karahantepe’yi, Sayburç’u ve çevresindeki arkeolojik alanları görüntüleyerek hazırladığı, Taş Tepeler’in fotoğraflarından oluşan sergi dünyayı gezmeye başlıyor.

2023 yılında ilk kez Pera Müzesi’nde Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar adıyla açılan ve daha sonra Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde seyirciyle buluşan sergi, bu kez Una Nueva Historia / Yeni Bir Tarih adıyla İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi’nde açılacak.

Farklı coğrafyalardan insanları ve kültürleri konu alan portreleriyle tanınan İspanyol fotoğrafçı Muñoz’un, Blanca Berlín ve François Cheval’in küratörlüğünde açılacak sergisi, sanatçının çektiği fotoğraflar üzerinden neolitik çağdan günümüze toplumların oluşumunu antropolojik ve sanatsal bir bakışla gözler önüne seriyor.

Tarih ve sanat bir arada

Yeni durağı İspanya’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan sergi, dünyanın en eski kült alanı olabileceği düşünülen ve 2018’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Göbeklitepe’nin de parçası olduğu Taş Tepeler’i, Muñoz’un etkileyici bakış açısından keşfetme imkânı sunuyor.

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İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi’nin 150’nci yıl özel programı kapsamında açılan ve İspanya Kültür Bakanlığı Devlet Müzeleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Büyükelçiliği tarafından, Pera Müzesi, Casa de Velázquez ve El Corte Inglés Kültürel Alanı iş birliğiyle düzenlenen sergi 12 Ekim 2024 - 19 Ocak 2025 arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Pera Müzesi salıdan cumartesiye 10.00-19.00, pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.