İş yerinlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek rehbere "İş yerlerinde personele yönelik alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.
Rehberde, personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.
Kovid-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.
Personel, tümü kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirecek. Maske takılırken, eller yıkanacak ve el antiseptiği kullanılacak.
Müşteri ile en az 1 metre sosyal mesafe korunacak. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılacak.
Rehbere göre, alınması gerekenler diğer önlemler şöyle sıralandı:
"- Yalancı güven hissi oluşturarak Kovid-19 bulaşma riskini arttırabileceği için, temizlik personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda satışında çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemeli. Personel eldivenli iken herhangi bir yere dokunmamalı.
- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.
- Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde" yer alan kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalı."
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