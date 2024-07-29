İş yerinde silahlı çatışma! Bir tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da Hadımköy Mahallesi'ndeki iş yerinde silahlı çatışma çıktığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine hızlıca hareket etti.

Polis, olaya karıştıkları tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve çalışanı N.A. ile karşı taraftan M.Y.D'yi yakaladı, 3 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Silahlı kavgada yaralanan Y.A. ve M.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede şüpheli M.Y.D'nin geçmiş tarihlerde Y.A'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiğini fakat aracında yaşadığı problemler nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu, olay tarihinde çalıntı araçla gelerek iş yerine saldırıda bulunduğunu belirledi. Olaya ilişkin şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A'nın hastanedeki tedavileri sürerken şüpheli N.A, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.