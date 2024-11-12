İş Sanat’a yedi ödül

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü, kurumsal kimlik, itibar yönetimi ile sosyal sorumluluk gibi alanlarda yürüttüğü reklam, iletişim ve pazarlama çalışmaları ile prestijli ulusal ve uluslararası dört ödül platformunda yedi ödüle layık görüldü.

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Felis Ödülleri 2024’te en yaratıcı halkla ilişkiler stratejilerinin ve kampanyalarının yarıştığı PR Felis’in “100. Yıl İletişim Projeleri” kategorisinde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde ülkemize bir armağan olarak açılan ve kısa süre önce birinci yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ödüle layık görüldü.

Sardis Ödülleri 2024’te İş Sanat üç ödül birden kazandı: “Kültür Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri” kategorisinde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ödül alırken; “En İyi İtibar Yönetimi” kategorisinde, Banka’nın 100. kuruluş yıldönümü iletişim çalışmaları kapsamında Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde açılan “İş’in 100 Yılı” sergisi ödülün sahibi oldu. “En İyi Kurumsal İmaj Filmi” kategorisinde ise İş Sanat’ın eş-yapımcılığını üstlendiği ve Banka’nın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos’ta izleyicisiyle buluşan “100 Yıllık Armağan” filmi ödül aldı.

İş Sanat, 14. Uluslararası Globee İş Dünyası Ödülleri’nde de iki farklı kategoride ödül kazandı: Cumhuriyet’in 100. yılında hayata geçirdiği “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferans, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kapılarını açması ve “Yaşasın Cumhuriyet” sergisi gibi faaliyetleri vesilesiyle “İtibar Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görülen İş Sanat, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurumsal kimlik tasarımıyla da “Marka Geliştirme” kategorisinde ödül aldı.

İletişim ve pazarlama alanındaki yaratıcı çalışmaları öne çıkaran uluslararası MarCom Ödülleri 2024’te ise İstanbul’un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödülün sahibi oldu. REKLAM İş Sanat’ın ödül aldığı kategoriler ve ödüllü projeleri şöyle: Felis Ödülleri 2024 100. Yıl İletişim Projeleri: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Sardis Ödülleri 2024 Kültür Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

En İyi İtibar Yönetimi: “İş’in 100 Yılı” Sergisi

En İyi Kurumsal İmaj Filmi: “100 Yıllık Armağan” Filmi Uluslararası Globee İş Dünyası Ödülleri İtibar Yönetimi: Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Yaşasın Cumhuriyet Sergisi

Marka Geliştirme: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurumsal Kimlik Tasarımı MarCom Ödülleri 2024 Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi