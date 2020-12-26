Sanatın tüm renklerini izleyicilerine sunan İş Sanat’ta, Erol Evgin ve sokak sanatçılarının birlikte sahne alacağı “Yine de Güzeldir Yaşamak” adlı çok özel bir konser, yeni yılın ilk günü sanatseverlerle buluşacak.
Evgin, şarkılarını sokak sanatçıları ile birlikte seslendireceği vesaat 20.30'da başlayacak konserle 1 Ocak akşamı müzikseverlerin kalplerini ısıtacak.
Dilek ve Derya Türkan ile zamanda yolculuk
Modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkanözel bir repertuvarla sanatseverlerle bir araya gelecek.
Cumhuriyet dönemine ait şarkıları tozlu raflardan çıkarıp günümüze taşıyan ikili sevilen aşk şarkılarıyla 2 Ocak akşamı unutulmaz bir performans sergileyecek.
Modern şiirin güçlü kalemi Gülten Akın’ın dizeleri notalarla buluşuyor
İş Sanat'ın dinleti serisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerin başında gelen Gülten Akın… Modern şiirin güçlü kalemi Akın’ın şiirlerini, “Kestim Kara Saçlarımı...” başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek. İlk dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi temalara ağırlık veren, 1970’lerden sonra toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın duygu dolu şiirlerinden derlenen bu dinleti 18 Ocak akşamı yayımlanacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor.
Trio Patara İş Sanat’ta
Yelda Bayramoğulları (flüt),Aslıhan Güngör (arp) ve Nurdan Küçükekmekçi’nin (soprano) bir araya gelerek kurduğu Trio Patara,8 Ocak’ta sanatseverlerin karşısına çıkacak. Flütün ve arpın lirik şiirlere hayat veren sesiyle geçmiş dönemlerin ruhunu günümüze taşıyan Trio Patara, izleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkacak.
Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat sahnesinde
İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde, Milli Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat’ın ocak ayı programında yerini aldı. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solisti çellist Çağ Erçağ olacak.
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak akşamı İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.
“Bu Muhabbet Bitmez”
Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu İş Sanat için hazırladıkları özel bir konserle çeşitli yörelerin ezgilerini sahneye taşıyacak. Ege, İç ve Doğu Anadolu türkülerinden oluşturdukları “Bu Muhabbet Bitmez” projesi 16 Ocak akşamı yayında olacak.
Bilal Karaman ve Güler Tuncer ile caz keyfi
İş Sanat’ta caz serisi Bilal Karaman Quartet ve Güler Tuncer ile devam edecek. Konser, 30 Ocak akşamı İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.
Dünyaca ünlü klasikler Okuma Tiyatrosu’nda ses bulacak
Ölümsüz tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği “Okuma Tiyatrosu” serisi ocak ayında da devam ediyor. Henrik İbsen'in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı “Peer Gynt” 6 Ocak’ta, William Shakespeare'in ölümsüz bir aşk hikâyesini konu aldığı “Antonius ve Kleopatra” 13 Ocak’ta, Fransız komedi yazarı Moliére’in ünlü eseri “Cimri” 27 Ocak’ta İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.
Fındıkkıran, Rapunzel ve Kibritçi Kız Masal Tiyatrosu’nda
Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda çocuklarla buluşuyor. 3 Ocak’ta Fındıkkıran, 10 Ocak’ta Rapunzel, 17 Ocak’ta Kibritçi Kız ve 24 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem izlenebilecek.
Haydar Ergülen, İnci Aral ve Ethem Baran Yazarının Sesinden’e konuk olacak
Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu “Yazarının Sesinden” serisi, edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 4 Ocak’ta Haydar Ergülen “İdilikler”,11 Ocak’ta İnci Aral “Yeşil”, 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
İŞ SANAT'IN OCAK AYI PROGRAMI
1 Ocak 2021 Cuma saat: 20.30
“Yine de Güzeldir Yaşamak”
Erol Evgin sokak sanatçılarıyla İş Sanat sahnesinde buluşuyor
Grup Subway
Vapurdakiler
Yasemin Yüksel
Grup Salve
Grup Kök
2 Ocak 2021 Cumartesi saat: 20.30
Derya-Dilek Türkan
3 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu - Fındıkkıran
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
4 Ocak 2021 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Haydar Ergülen “İdilikler”
6 Ocak 2021 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Peer Gynt”
8 Ocak 2021 Cuma saat: 20.30
Trio Patara
Yelda Bayramoğulları – flüt
Aslıhan Güngör – arp
Nurdan Küçükekmekçi - soprano
10 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu - Rapunzel
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
11 Ocak 2021 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
İnci Aral “Yeşil”
13 Ocak 2121 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Antonius ve Kleopatra”
16 Ocak 2021 Cumartesi saat: 20.30
Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu ile “Bu Muhabbet Bitmez”
17 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu – Kibritçi Kız
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
18 Ocak 2121 Pazartesi saat: 20.30
Gülten Akın Şiir Dinletisi: “Kestim Kara Saçlarımı…”
Atilla Birkiye – hazırlayan
Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan
Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz – seslendirenler
21 Ocak 2021 Perşembe saat: 20.30
Milli Reasürans Oda Orkestrası
Hakan Şensoy – şef
Çağ Erçağ – çello
24 Ocak 2021 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “80 Günde Devr-i Alem”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
25 Ocak 2021 Pazartesi saat 20.30
Yazarının Sesinden
Ethem Baran “Döngel Dünya”
27 Ocak 2021 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “Cimri”
30 Ocak 2021 Cumartesi saat: 20.30
Bilal KaramanQuartet
Güler Tuncer (vokal)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!