İş Sanat, ara tatil, bayram ve 23 Nisan'da İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, yepyeni ve birbirinden renkli atölyeler ile ağırlıyor

HABERTURK.COM

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde farklı yaş gruplarına yönelik Cumhuriyet Postası, Müze Hatıram, Dünyanın Parası Atölyesi, Afişte Cumhuriyet Var atölyeleri düzenleniyor.

Baharı karşılamaya hazırlanırken İş Sanat'ın Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak hazırladığı iki atölyeden biri olan Cumhuriyet Postası, Yaşasın Cumhuriyet Sergisi kapsamında düzenlenen atölye sergi turu ile başlıyor.

Yeni bir devletin gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, tasarımlarını dönem pulları replikalarıyla tamamlıyor.

Afişte Cumhuriyet Var başlıklı bir diğer yeni atölyede ise Yaşasın Cumhuriyet Sergi turu gerçekleştirilirken, öğrenciler, sergide bulunan 'İstiyoruz' afişinden yola çıkarak kuru boyalarla kendi afişlerini tasarlıyor.

Atölyeler ücretsiz olup info@isbankmuze.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİNDE YARATICI ATÖLYELER

Türkiye İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de farklı yaş gruplarına yönelik Ajans İş Başında, Dünyanın Parası Atölyesi, Müze Hatıram, Vitray, "Seramik", Sanatla Dönüşüm Atölyesi, Müze Dedektifleri ve Yaşasın 23 Nisan atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

Müze, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olup, atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir, 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabilir.

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