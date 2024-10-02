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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserlerde yer alan hayvanları kendi aralarında konuşturduğu Müzede Gör-Kahraman Hayvanlar kitabında çocuklara bir tiyatro sahnesi kuran Ayşegül Sönmez, Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabında müzedeki eserlerden yola çıkarak minik sanatseverleri yepyeni bir üçlü ile bir araya getiriyor.

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Heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne özel olarak ürettiği, Boğaz’ı özleyen kılıçbalığı heykeli “Özlem”, müzedeki yeni hayatına alışmaya çalışırken Soyut ve Somut Kardeşler ile tanışıyor.

.png Özlem, ilk başta kendisine karışık ve anlaşılmaz gelen Soyut ve Somut Kardeşler ile sohbet ettikçe üçlü birbirini daha yakından tanıyor ve müzede sergilenen eserlere karşı da yeni bir duyarlılık geliştiriyorlar. Soyut ve Somut, Özlem’in yönelttiği sorular aracılığıyla, Türk resmine damgasını vuran “soyut resim mi, somut resim mi” tartışmasını da farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler, minik sanatseverlerde merak duygusu uyandırırken hayatla sanatı, müzeyle denizi birlikte ve çok yönlü şekilde düşünebilmelerini amaçlıyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen birçok eserin yer aldığı alıştırma sayfalarında ise çocuklar sanat aracılığıyla kendi cevaplarının peşine düşüyor.