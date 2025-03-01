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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat'tan çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Sanat'tan çocuklar için ücretsiz atölyeler

        İş Sanat mart ayında da ücretsiz olarak düzenlediği çocuk atölyelerinde portre çiziminden heykel yapımına, natürmorttan kartpostal tasarımına uzanan geniş bir yelpazede sanatsal etkinlikler sunuyor. Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenecek atölyelerde minik sanatseverler hem müzedeki eserleri inceleyecek hem de bu eserlerden ilham alarak kendi yaratıcı çalışmalarını ortaya koyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:09
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        İş Sanat'tan çocuklar için ücretsiz atölyeler
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        YÜZLERDEKİ HİKÂYEYİ KEŞFET: YARATICI PORTRE ATÖLYESİ

        9 Mart Pazar, 16.30 / 23 Mart Pazar, 17.30

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        Sanatın gücüyle bir yüzün derinliklerini keşfetmeye hazır mısınız? “Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet: Yaratıcı Portre Atölyesi”nde katılımcılar, her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyecek; temel portre tekniklerinden yola çıkarak, renkler, dokular ve çizgilerle duygularını yansıtan eserler yaratacaklar. Yaratıcılığı teşvik eden bu atölye, çocukların hem sanat becerilerini geliştirmelerine hem de kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyacak.

        DOĞANIN RENKLİ HİKÂYELERİ: KARTPOSTAL ATÖLYESİ

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        9 Mart Pazar, 17.30

        Yaş grubu: 8-12 Yaş

        Bu atölyede katılımcılar doğadaki farklı mevsimleri, manzaraları ve ilginç detayları renkli kartpostallara aktaracaklar. Çiçekler, ağaçlar, deniz kenarları veya dağ manzaraları gibi doğal öğeler, boyama teknikleriyle canlanacak. Tasarladıkları kartpostallarda doğal dünyayı kendi gözlerinden yansıtan kişisel bir hikâye anlatacaklar. Doğayı keşfetmenin yanı sıra sanatla duygusal ifadeyi birleştiren bu eğlenceli ve öğretici atölyedeki her bir kartpostal, katılımcıların doğa ile kurduğu özgün bağlantının yansıması olacak.

        TABAĞIMDAKİ NATÜRMORT

        15 Mart Cumartesi, 16.30 / 22 Mart Cumartesi, 17.30

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        Hayatın büyüleyici detaylarına yakından bakmaya ne dersiniz? Bu atölyede minik sanatseverler, günlük yaşamın parçası olan nesneleri sanatla buluşturacak. Osman Nuri Paşa’nın “Tabaklı ve Meyveli Natürmort” eserinden ilhamla, masalarındaki meyveler veya çiçekleri gözlemleyerek bunları birer sanat eserine dönüştürecekler. Atölye, natürmort sanatının temellerini keşfederken, ışık, gölge ve renklerin nasıl etkileşime girdiğini öğrenme fırsatı da sunacak.

        ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

        16 Mart Pazar, 16.30

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin Türk Resmini İzlemek isimli sergisindeki heykelleri inceleyerek atölyeye başlayacak olan çocuklar, heykeltıraşların ilham kaynakları ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, alüminyum folyolar ve tellerle kendi heykellerini üretecekler.

        BENİM KUMBARAM

        22 Mart Cumartesi, 16.30

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        Edip Hakkı Köseoğlu’nun Müze’de sergilenen “Kumbaralı Çocuk” eserine odaklanacak olan çocuklar, tasarruf ve birikim kavramlarını keşfedecek. Resimdeki kumbaranın, birikim ve geleceğe yönelik planlamanın simgesi olarak nasıl kullanıldığını tartışacak, tasarruf alışkanlıklarının hayatlarındaki yerini anlayacaklar. Ardından kendi kumbaralarını tasarlayarak yaratıcı süreçlerini geliştirirken, tasarrufun sorumluluk ve planlama gerektiren bir süreç olduğunu öğrenecekler.

        COŞKULU RENKLER: PALET TASARIM ATÖLYESİ

        23 Mart Pazar, 16.30

        Yaş grubu: 7-10 yaş

        Sanatçıların tablolarında gizli bir sır vardır: renklerin dans ettiği paletler! Peki, bir sanatçı nasıl bir palet kullanır? Hangi renkleri yan yana getirir, hangi tonlardan ilham alır? Bu atölyede çocuklar, ünlü bir sanatçının eserlerini dikkatlice inceleyecek ve ardından sanatçının renk dünyasını kendi hayal güçleriyle yeniden yaratacak. Her çocuk, bir sanatçının özgünlüğünde, tamamen kendine ait bir boya paleti tasarlayacak.

        İş Sanat’ın ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #atölye
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #çocuk
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