İş Sanat'tan 2022'ye hızlı başlangıç

İş Sanat, 6 Ocak akşamı gerçekleştirilecek, Fatih Erkoç’un İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile sahne alacağı caz konseri ile yeni yıla hızlı bir giriş yapacak. 2022'nin ilk ayında Kenan Doğulu ve Lahza, Yaşar Kemal'in 'Tek Kanatlı Kuş' eseri, Milli Reasürans Oda Orkestrası, İnci ve kukla Cancan, Soner Genç’in 'Zamanın Hazinesi' ile Mahmut Celayir'in 'Peykerun' sergileri İş Sanat'ta ve Youtube kanalında sanatseverlerle buluşacak...



FATİH ERKOÇ’TAN CAZ KONSERİ

Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç ve Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband, 6 Ocak 2022 Perşembe, 20.30’da Maximum Uniq Hall’da sahne alacak. Amerikan caz müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği konserde başarılı caz vokallerinden Selen Beytekin Fatih Erkoç’la birlikte sahnede olacak. Seyircili kaydedilen konseri tamamı, 13 Ocak Perşembe İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

YAŞAR KEMAL’İN ‘TEK KANATLI BİR KUŞ’ ESERİ İŞ SANAT’IN YOUTUBE KANALINDA

Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Bir Kuş” eseri radyo tiyatrosu biçiminde sahnelenecek.

Yaşar Kemal, alegorik ve fantastik öğelerle bezediği eserinde, çoğu kez olduğu gibi “korku” temasını, “unutulmuş ve gizemli” bir taşra mekânında, toplumsal mozaiği imleyen bir yapıyla ele alıyor. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeyi seslendireceği akşamda Cengiz Özkanbağlamasıyla eşlik edecek.

Atilla Birkiye’nin metnini düzenlediği, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti, 17 Ocak Pazartesiİş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

MİLLÎ REASÜRANS ODA ORKESTRASI’NDAN YENİ KONSER

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezonki ilk konseri klasik müzik severlerle buluşacak. Orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solistleri Orçun Civelek (klarnet) ve Cem Sevgi (trompet) olacak. Johann Baptist Georg Neruda, Daniel Wolf, Johann Caspar Ferdinand Fischer’in eserlerinden oluşan bir repertuvarın yer aldığı konser 20 Ocak Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

KENAN DOĞULU VE LAHZA CAZ ŞARKILARI İLE SAHNEDE

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza, Kenan Doğulu ile bir araya geliyor.

İlk albümlerini yayınladıkları günden beri uluslararası birçok festival tarafından davet alan Lahza, doğaçlama temeline oturttukları müzikleri ve melodik yapının ağır bastığı besteleriyle günümüz caz müziğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. İkili bu konserde Kenan Doğulu ile birlikte kendi albümlerinden parçaların yanı sıra sanatçının sevilen şarkılarını da caz trio olarak yorumlayacaklar.

28 Ocak Cuma, saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek bu özel buluşmanın biletleri, İş Kuleleri Salonu, Maximum Uniq Hall ana gişeleri ve Biletix satış noktalarından temin edilebilir.

İNCİ VE KUKLA CANCAN’IN MACERASI YENİ BÖLÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

İş Sanat’ın Pazar günleri İnci ve kukla Cancan ile çocukları hayal dünyasına doğru yolculuğa çıkardığı, Kumbaracı 50 oyuncularının yer aldığı Masamda Tiyatro Var yeni bölümleriyle yayında olacak.

İnci ve kukla Cancan, seyrettikleri tiyatro oyunundan çok etkilenip kendi oyunlarını sahneye koymak isterler. Nereden başlayacaklarını bilemeyen iki kafadar, tiyatronun kapısını çalıp bir oyunu nasıl hayata geçirecekleri hakkında çalışanlara sorular sorarlar. İki arkadaşın bir tiyatro oyununun yaratım aşamasına dair gerekli tüm bilgileri edindikleri, dayanışma, hayal kurmanın önemi ve çevre sorumluluğu konularında mesajlar veren Masamda Tiyatro Var, her bölümünde farklı konukları ağırlıyor.

Yiğit Sertdemir’in yönetmenliğini üstlendiği video dizisinin senaryosu, aynı zamanda İnci karakterini de canlandıran Ceyda Akel’e ait. Kukla Cancan’a ise Şirin Keskin İndere hayat veriyor. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı video dizisi pazar günleri saat 15.00’te İş Sanat’ın Youtube kanalında yayınlanıyor.

ANTİK SİKKELERDEN KRİPTO PARAYA UZANAN SERGİ: ZAMANIN HAZİNESİ

Seramik sanatçısı Soner Genç’in, Antik çağlardan günümüze para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği “Zamanın Hazinesi” başlıklı sergi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide Antik dönem sikkelerinden Reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor. Zamanın Hazinesi sergisi 6 Mart 2022’ye kadar ziyaret edilebilir.

MAHMUT CELAYİR’İN ‘PEYKERUN’ SERGİSİ İŞ SANAT KİBELE SANAT GALERİSİ’NDE

22. sezona Beril Anılanmert’in Seyir Defteri isimli seramik sergisi ile ‘merhaba’ diyen İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mahmut Celayir’in 18 Ocak – 16 Nisan 2022 tarihleri arasında ‘Peykerun’ başlığı altında gerçekleşecek resim sergisi ile devam ediyor.

Peykerun, Celayir’in tüm sanatsal çalışmalarının bir dökümü olup, doğa temalı resimlerinin değişim ve gelişim süreçleri bu sergide izlenebiliyor. Yerel malzemeden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoraması çiziliyor.

İş Sanat’ta Ocak Ayı / Seyircili Konserler

6 Ocak Perşembe, 20.30

Fatih Erkoç

İstanbul Superband

Aycan Teztel, şef

Selen Beytekin, vokal

28 Ocak Cuma, 20.30

Kenan Doğulu & Lahza

Cenk Erdoğan

Mehmet İkiz

İş Sanat’ta Ocak Ayı / Çevrim içi Etkinlikler

2 Ocak Pazar, 15.00

9 Ocak Pazar, 15.00

16 Ocak Pazar, 15.00

30 Ocak Pazar, 15.00

Masamda Tiyatro Var

Yazar: Ceyda Akel

Yönetmen: Yiğit Sertdemir

Maske-Kukla Tasarımı-Üretimi: Candan Seda Balaban

Oynayanlar: Ceyda Akel, Şirin Keskin İndere

13 Ocak Perşembe, 20.30

Fatih Erkoç

İstanbul Superband

Aycan Teztel, şef

Selen Beytekin, vokal

17 Ocak Pazartesi, 20.30

“Tek Kanatlı Bir Kuş”

Yaşar Kemal Hikâye Dinletisi

Metni Hazırlayan: Atilla Birkiye

Müzik Yönetmeni: Serdar Yalçın

Sahneye Uygulayan: Mehmet Birkiye

Hikâyeyi Seslendirenler: Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek

Bağlama: Cengiz Özkan

20 Ocak Perşembe, 20.30

Millî Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy, şef

Orçun Civelek, klarinet

Cem Sevgi, trompet

Seyircili konserlerin biletleri, İş Kuleleri Salonu ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinin yanı sıra tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilecek. Çevrimiçi yayınlar ise İş Sanat’ın YouTube kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.