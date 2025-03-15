İş Sanat'ta Nisan ayında yıldızlar geçidi

AMERİKAN MÜZİĞİNE YOLCULUK

“Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü” olarak tanımlanan CHAARTS Chamber Artists, Amerika’nın müzikal zenginliğini bir araya getiren “American Beauty” konserini 17 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle 15 yıldır sanatseverlerin beğenisini kazanan topluluk bu konserde Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi’ye eşlik ediyor.

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Amerika kıtası bestecilerinin eserlerinin yer aldığı repertuvarda George Gershwin’in caz ile klasik müziği ustaca harmanladığı “Paris’te Bir Amerikalı” ve Astor Piazzolla’nın “Buenos Aires’in Dört Mevsimi” yer alırken, 20. yüzyılın ikonik Broadway şarkıları da dinleyicileri New York’un renkli ve dinamik dönemine götürecek.

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CESUR, GÖSTERİŞLİ VE RENKLİ: THE TIGER LILLIES

Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, sıra dışı performanslarını İş Sanat’a taşıyor. Sahnede geçirdikleri 35 yılda müziğe getirdikleri yenilikçi yaklaşımları, hicivli ifadeleri ve alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri performanslarıyla The Tiger Lillies, 24 Nisan Perşembe İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

Büyük beğeni kazanan müzikalleri “Shockheaded Peter” ile İngiliz tiyatrosunun en prestijli Olivier Ödülü’ne iki defa layık görülen grubun İş Kuleleri Salonu’ndaki canlı performansını ajandanıza not edin!

DİNLETİLER AZİZ NESİN’İN HİKÂYELERİ İLE SÜRÜYOR

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İş Sanat’ın dinletileri, klasik edebiyat biçimlerinden yararlanarak gülmece edebiyatına çağdaş bir boyut katan Aziz Nesin’in hikâyeleriyle devam ediyor. Toplumsal sorunları incelikle ve eleştirel olarak irdeleyen, yapıtlarında Türkiye toplumunun genel bir görünümünü sunan Nesin’in eserlerinin yer aldığı “Bar Fedaisi” başlıklı dinleti, 22 Nisan Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.

“İntikam”, “Sınır Üstündeki Ev”, “Bar Fedaisi”, “Nasıl Buldunuz?” ve “Çamaşır Günü” başlıklı hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti, bir radyo tiyatrosu dekorunda ve müzik eşliğinde canlandırılacak.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen hikâye ve şiir dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir. REKLAM ANTİK DÜNYANIN GİZEMLERİ PAT PAT PATARA’DA İş Sanat yapımı müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara, 12 Nisan Cumartesi ve 13 Nisan Pazar günleri İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşuyor. Küçük sanatseverleri antik dünyada gizemli bir yolculuğa çıkaran oyun, Likya uygarlığının şehirlerinden Patara Antik Kenti’nde geçiyor. Arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmecelerin cevabını bulmaya çalışan Efe, Defne ve sınıf arkadaşlarının yardımına, tarihin derinliklerinden çıkıp gelen Likyalı Su yetişiyor. Oyuncuların sahneyi canlı orkestra ile paylaştığı Pat Pat Patara’ya 4 yaş ve üzeri tüm izleyiciler davetli! PARLAYAN YILDIZLAR İŞ SANAT’TA İş Sanat’ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor. İş Kuleleri Salonu’nda 14 Nisan Pazartesi düzenlenecek konserde Bade Özüm Sayan (çello) ve Deniz Ulu (trombon) yer alacak. 25. sezonun son Parlayan Yıldızlar konseri ise 28 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenecek ve Yağmur Tümer (keman) ile Eymen Mısırlı (piyano) bir resital verecek. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir. İş Sanat etkinliklerinin biletlerini tüm Biletix satış noktalarından ve İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz.