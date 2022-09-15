İş Sanat'ta 'Hayatın İçinde Sanat' sezonu

Yeni sezon mottosunu 'Hayatın İçinde Sanat' olarak belirleyen İş Sanat, 23 Eylül'de 'Cuma İş Çıkışı' konserleri çerçevesinde Özge Fışkın konseriyle sanatseverlerle 'Merhaba' diyecek. 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açacak olan İş Sanat Youtube kanalındaki yayınlarıyla da izleyicileri ile buluşacak.



İş Sanat, yeni sezonunu bir basın toplantısıyla tanıttı. Hayatın içindeki sanattan ilhamla hazırlanan yeni programı anlatmak üzere söz alan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Sizleri adet olduğu üzere 23. sezonumuza birlikte ve sağlıkla başlamanın mutluluğuyla selamlayacağım, bununla birlikte etkinliklerimizin sezon tanımına sığmayacak bir süreklilikte devam etmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Mayıs ayında konser salonumuzu Serdar Yalçın’ın Nutuk eserinin coşkusuyla kapattıktan sonra Cuma İş Çıkışı konserleri, Zai Çarşamba Sahnesi etkinliklerimiz, Youtube yayınlarımız, Müzelerimizdeki sergilerimizle hiç ara vermeden bugüne ulaştık” dedi.

Soldan sağa: Zuhal Üreten-Defne Turaç

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise etkinlik mekânlarının antik kent tiyatrolarından Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’na İş Kuleleri Salonu’ndan Kibele Çeşmesi Heykeli’nin önüne, İş Bankası’nın galeri ve müzelerinden Youtube kanalına uzandığını, farklı zevklere hitap eden zengin bir etkinlik programıyla sanatseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Cuma İş Çıkışı konserleri geri dönüyor

Özge Fışkın

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri, 23 Eylül Cuma günü pop rock müziğin sevilen ismi Özge Fışkın ile başlıyor. Levent Yüksel, Sufle, Sonic Boom gibi alanının başarılı isimleriyle devam edecek ücretsiz konserler, Cuma günleri İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde saat 19.00’da başlayacak.

Antik kentlerde “Ben Anadolu”

Ayça Bingöl

İş Sanat, “Ben Anadolu” başlıklı tek kişilik tiyatro oyununu Patara ve Teos Antik Kentlerinde izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yıldız Kenter’in güçlü performansıyla anılarımızda yer eden “Ben Anadolu”, yıllar sonra Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye taşındı. Anadolu’nun kadim tarihini 16 kadın karakter üzerinden anlatan, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan oturuyor. Ben Anadolu, 1 Ekim Cumartesi, saat 19.00’da Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda ve 8 Ekim Cumartesi, saat 19.00’da Teos Antik Kenti Tiyatro Binası’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Yeni yıla “Viyana Gala Konseri” ile merhaba

Olga Scheps

İş Sanat İş Kuleleri konser salonunun kapılarını 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30’da orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği açılış konseri ile açacak. ECHO Klasik ödülünün sahibi Olga Scheps’in Piyotr Ilyich Tchaikovsky’nin birinci piyano konçertosunu seslendireceği konser, Dmitri Shostakovich’in on numaralı senfonisi ile devam edecek.

İş Sanat yeni yılı English Chamber Orchestra ile kutlayacak. 3 Ocak Salı, saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek müzik ve dansın bir araya geldiği Viyana Gala Konseri’nde Johann Strauss valsleri ve polkalar seslendirilecek.

Tiflis Senfoni Orkestrası

Dünyanın en önemli senfoni orkestraları arasında gösterilen Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Aralık Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte Mozart’tan Tchaikovsky’e uzanan bir repertuvarla sahnede olacak.

Tõnu Kaljuste

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek. Yaşayan en önemli bestecilerden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı. Orkestranın kurucusu şef Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'ın “Adam's Lament” kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Mario Brunello

İş Sanat bu sezon İtalya’nın en eski topluluklarından biri olan dünyaca ünlü Venedik Barok Orkestrası’nı da sahnesinde ağırlayacak. Barok dönemin eserlerini orijinal barok enstrümanları ile seslendiren Venedik Barok Orkestrası’nın mayıs ayındaki konserinin solisti ise çellist Mario Brunello olacak. 1986 yılında Tchaikovsky Yarışması’nı kazanan Brunello, Royal Filarmoni, New York Filarmoni, La Scala Filarmoni gibi başta olmak üzere birçok prestijli orkestra ile konserler verdi. Valery Gergiyev, Cladio Abbado, Zubin Mehta gibi dönemin ünlü şefleriyle çalışan sanatçı 9 Mayıs Salı akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.



Jan Garbarek Quartet, Trilok Gurtu ile birlikte İş Sanat’ın yeni sezonunda

Jan Garbarek

“İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, ismini taşıyan topluluğu Jan Garbarek Quartet ile İş Sanat’a konuk oluyor. Konserin sürpriz ismi ise Chick Corea ve Don Cherry gibi isimlerle de çalışan perküsyonist Trilok Gurtu. Konser 27 Nisan Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.





Jaga Jazzist

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de kalabalık bir hayran kitlesine sahip olan Norveçli progresif caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak. Ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla, sıra dışı müzisyenlerden oluşan grup, trompet, trombon, elektrik gitar, basgitar, tuba, flüt, trombon, klarnet ve vibrafon gibi birbirinden farklı enstrümanları kendi müziklerinde ustaca harmanlıyor.

İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma” sezonunda ilk kez Almagest ismiyle bir araya gelen Sabri Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem yeni konserlerinde sürpriz konuklar ağırlayacak. Almagest Quintet konseri 1 Mart Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Sinatra şarkılarına dans eşlik ediyor

Le Souffle Des Cordes

İş Sanat, Londra prodüksiyonlu “Simply Sinatra” konserini Kayım ayında İş Kuleleri Salonu’nda seyirci ile buluşturuyor. London Concert Orkestra’nın sahne alacağı konserde solistler Matt Ford ve Katie Birtill’in seslendireceği Sinatra şarkılarına dans eşlik edecek.

Caz ve gelenekselin buluştuğu “Le Souffle Des Cordes” (Tellerin Nefesi), ünlü caz kontrbasçı “Renaud Garcia-Fons”un son projelerinden. Sanatçının Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor. Fons’a Serkan Halili ve Derya Türkan yanında, Kiko Ruiz (flamenko gitar), Florent Brannens (keman), Amandine Ley (keman), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (cello) eşlik ediyor. Konser, 22 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Salvatore Adamo

Salvatore Adamo uzun bir aradan sonra seyircisiyle İş Kuleleri Salonu’nda buluşacak. "Her Yerde Kar Var", “Karlar Düşer”, “Komşu Kızı” şarkılarının orijinallerinin sahibi Adamo, 60’lı yıllardan bu yana en sevilen sanatçıları arasında yer alıyor. Salvatore Adamo konseri Şubat ayında İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.



Nünü Caz Söylüyor

Nükhet Duru

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nükhet Duru, 16 Kasım Çarşamba akşamı “Nünü Caz Söylüyor” isimli özel konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. Kendi şarkılarının yanı sıra kabare ve caz şarkılarının da repertuvarında yer veren Nükhet Duru, Türkiye’nin önemli caz müzisyenleri ile birlikte unutulmaz bir konsere imza atacak.

Cem Adrian

Sıra dışı sesi ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak. Bu proje için sahnede yerini alacak Türk sanat müziği topluluğu ile ilk defa bir araya gelecek Adrian’ın bu özel konseri 20 Aralık Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Türk halk müziğinin üç güçlü kadın sesi, Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan, 7 Mart Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirecekleri “Kadın Ozanlar” başlıklı konserle bir araya geliyor.

Emel Sayın

12 Nisan Çarşamba, 20.30’da Mavi Boncuk, Feride, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun gibi sayısız şarkı, albüm ve filme imza atan Emel Sayın, özel bir proje ile sevenleriyle İş Kuleleri Salonu’nda buluşacak.



Tango coşkusu İş Sanat sahnesinde

İş Sanat Mayıs ayını Tango After Dark başlıklı dans gösterisiyle renklendirecek. Dünya Tango Şampiyonu German Cornejo ve dans topluluğu, “Tango After Dark” gösterisini Mayıs ayında İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşturacak.



Edebiyat ve tiyatro seyircisiyle buluşacak

Mehmet Birkiye

İş Sanat seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini konserlerin yanı sıra edebiyat ve tiyatro alanlarında da izleyicisine taşıyor. Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ve dekor ile buluştuğu dinletiler yeni isimlerle devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler bu sezonda seyircisiyle İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz buluşurken, aynı zamanda İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak. 7 Kasım’da Behçet Necatigil şiirleriyle başlayacak dinletiler, Ümit Yaşar Oğuzcan, İlhan Berk, Sabahattin Ali, Tarık Dursun ve Cemal Süreya ile devam edecek.

Robot Pinokyo çocuklar için İş Sanat sahnesinde

“Robot Pinokyo”

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren İş Sanat’ın çocuk oyunlarında bu sezon “Robot Pinokyo” var. İlki 20 Kasım Pazar, saat 15.00’te sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar iyiyi, kötüyü ve arkadaşlığı öğrenen Robot Pinokyo'nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacak. Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.



İş Sanat Youtube kanalı yine çok renkli

Kibele Galerisi’nde Mustafa Pilevneli Sergisi

Evde Sanat Zamanı ile başlayan İş Sanat çevrimiçi yayınları bu sezon da İş Sanat’ın YouTube kanalında devam edecek. Okuma tiyatrosu, edebiyat dinletileri ve çevrimiçine özel programları ile İş Sanat YouTube kanalı seyircili konserlerden yayınlayacağı konser videolarını da seyircisi ile buluşturacak. Kültür sanat dünyasının sevilen isimlerinin en sevdikleri müzik, kitap, filmlerin konuşulduğu Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi” ikinci sezonu ile kasım ayında YouTube kanalında seyircisinin karşısında olacak.

Mustafa Pilevneli

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sezonuna görsel sanatların farklı dallarındaki üretimiyle görkemli bir imajlar dünyası kuran, günümüzün Çağdaş Türk Resim sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Mustafa Pilevneli ile başlıyor. 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya-akrilik tuval resminin yanı sıra suluboya ve renkli gravür çalışmalarıyla yetinmeyip bugüne kadar cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulama üreten Pilevneli’nin tuvalleri aracılığıyla büyülü bir yolculuğa çıkardığı “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi 22 Eylül Perşembe sanatseverlerle buluşacak.



Nevhiz Tanyeli’nin “Varlığımın Garip Şarkısı” Ankara Sanat Galerisi’nde

Nevhiz Tanyeli

Resimleriyle yaşamın çok boyutluluğunu anlatan, figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz Tanyeli’nin yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Biletler Biletix’te

İş Sanat’ın yeni sezon biletleri 28 Eylül’de Biletix’te satışa sunulacak. Maximum Kart sahiplerine %10 indirim avantajıyla sunulacak biletlerin yanı sıra öğrenciler ve 65 yaş üzeri için etkinliklerde ayrılan koltukların fiyatları da 20 TL olarak belirlendi. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.