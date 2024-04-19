İş Sanat'ta 23 Nisan coşkusu

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CUMHURİYET RESSAMLARIMIZIN İZİNDE

20 Nisan Cumartesi, 16.00

Yaş Aralığı: 7-10 yaş

Bu atölyede çocuklar Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde her alanda yapılan inkılap ve yeniliklerle birlikte sanatın ele alınış şekli, Mustafa Kemal’in sanat ve sanatçıya verdiği önem ve bu dönemin temsilcisi sanatçılarıyla tanışacak. Batı’da alınan sanat eğitimi ve tekniklerin coğrafyamızın yaşam tarzı, doğası ve karakterleri doğrultusunda yorumlanacağı atölyede örnek işler incelenip atölye alanında uygulamalı olarak ele alınacak.

SANATÇI ŞAPKALARI ATÖLYESİ 21 Nisan Pazar, 13.00 Yaş Aralığı: 6-9 yaş REKLAM Sanatçı Şapkaları Atölyesi’nde genç katılımcılar, Feyhaman Duran’ın resimlerini inceleyecek; renklerin dansını, kompozisyonların uyumunu ve detayların büyüsünü keşfedecek. Atölyede Feyhaman Duran’ın eserlerinden ilhamla renkli ve özgün şapkalar da tasarlanacak. KARTPOSTAL ATÖLYESİ 23 Nisan Salı, 13.00 Yaş Aralığı: 6-9 yaş Bu atölyede, çocuklar Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden ilham alarak kendi kartpostallarını tasarlayacak ve bayram coşkusunu kartpostallarına yansıtacak.

RENKLİ KAPILAR 23 Nisan Salı, 14.00 Yaş Aralığı: 7-12 yaş Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”teki eserlerin incelenmesiyle başlayacak bu etkinlikte çocuklar “Bodvi Apartmanı Anısına” başlıklı eser odağında atölye çalışması gerçekleştirerek kendi kapılarını tasarlayacaklar. BENİM KUMBARAM 23 Nisan Salı, 15.00 Yaş Aralığı: 7-12 yaş Bu atölyede, çocuklar “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak İş Bankası’nın ikonik kumbarasını konuşacak ve sergideki eserlerden ilhamla kendi kumbaralarını tasarlayacak.

RENKLERİN DANSI 27 Nisan Cumartesi, 11.00 Yaş Aralığı: 3-5 yaş (Bir yetişkin eşliğinde gerçekleşecektir.) Çocukların temel renkleri alternatif öğrenme araçlarıyla keşfedeceği bu atölye, sergi alanında renk avı ile başlayacak. Ardından, renkler eğlenceli bir boyama tekniği ile çocukların ellerinde bir araya gelecek. Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından Fahrünnisa Zeid’in “Mevleviler” isimli eserinden ilhamla, kelimelere ihtiyaç duymadan kendini anlatan, hareket eden renkli bir oyuncağa dönüşecek.

ŞEHİRDE KUTLAMA VAR 27 Nisan Cumartesi, 15.00 Yaş Aralığı: 6-9 yaş Bu atölyede önce Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimleri çocuklarla birlikte incelenecek; ardından çocuklar, mukavva şablonları şekillendirip boyayarak, yaşadığı mahallede kendi hayal ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecek. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya getirilerek kocaman, rengarenk bir bayram kutlamasına dönüştürülecek.

SULUBOYA ATÖLYESİ: İSTANBUL’UN BAHAR ÇİÇEKLERİ 28 Nisan Pazar, 11.00 Yaş Aralığı: 9-12 yaş Bu atölyede genç katılımcılar “İstanbul’un Çiçekleri” teması altında sergi turu yapacak; ardından renkleri, malzemeleri ve temel suluboya tekniklerini konuşarak atölye alanında kendi çiçeklerini renklendirecek. Beyoğlu’nda bulunan müzede 20-28 Nisan tarihleri arasında devam edecek atölyeler hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: issanat.com.tr