Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat'ın yeni yıl konserinde sahne Aida Garifullina'nın

        İş Sanat'ın yeni yıl konserinde sahne Aida Garifullina'nın

        İş Sanat, yeni yılın ilk günlerinde opera dünyasının divalarından soprano Aida Garifullina'yı geleneksel yeni yıl konserinde seyircisiyle buluşturacak. Biletleri satışa sunulan konser AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'ın yeni yıl konserinde sahne Aida Garifullina'nın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her sezon dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları sahnesinde ağırlayan İş Sanat, sezon programına bir dünya yıldızını daha ekliyor: İş Sanat’ın 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenleyeceği yeni yıl konserinin solisti opera dünyasının divalarından Aida Garifullina olacak.

        Royal Opera House (Londra), La Scala (Milano), Metropolitan Opera (NYC), Paris Ulusal Operası, Arena di Verona (İtalya) ve Salzburg Festivali gibi dünyanın önde gelen opera evleri ile festivallerin aranan sanatçısı Garifullina, pek çok defa Placido Domingo, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Kent Nagano, Antonio Pappano ve Yannick Nezet-Seguin gibi ünlü orkestra şefleriyle aynı sahneyi paylaştı.

        Kendi kuşağının en önemli isimlerinden kabul edilen Aida Garifullina, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen’in yönetimindeki orkestra eşliğinde 8 Ocak Çarşamba 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İş Sanat seyircileri ile buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #AKM
        #Aida Garifullina
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Başına demir duba fırlattı!
        Başına demir duba fırlattı!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Habertürk Anasayfa