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İş Sanat'ın dinletilerinde ilk kez İlhan Berk şiirleri seslendirilecek

İş Sanat'ın İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” dinletisi sanatseverleri bekliyor

Giriş: 10.04.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
İş Sanat'ın dinletilerinde ilk kez İlhan Berk şiirleri seslendirilecek
HABERTURK.COM

İş Sanat’ın sezon boyu edebiyatımızın usta yazarlarının eserlerini izleyicilerle buluşturduğu, yoğun ilgi gören dinletileri, İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” başlığı ile devam ediyor.

- Hakan Gerçek

İlhan Berk’in çoğunlukla aşk, evren, doğa temalarını işlediği şiirlerinin, şairin uzun yıllar yaşadığı kent olan Bodrum dekoruyla sahneye taşındığı dinleti, ilk kez 17 Nisan Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek, Aslı Yılmaz seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) müzikle eşlik edecek.

- Bülent Emin Yarar

Etkinlik ücretsiz olup, katılım için www.biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.

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