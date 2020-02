İş Sanat ilkbaharı karşılıyor

İş Sanat Mart ayını Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ı anarak karşılıyor. Klasik müzik sahnesinde başarılı piyanist Behzod Abduraimov’un solistliği ve şefliğinde Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, caz sahnesinde Fatih Erkoç ile İstanbul Super Band, Afro-Küba müziğinin ilham veren yorumcuları Richard Bona ve Alfred Rodriguez Mar boyunca İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

İş Sanat, sanat severleri Mart ayı boyunca birbirinden güzel konserler, oyunlar, dinletiler ve sergilere davet ediyor.

Daha çok İstanbul’u ve şehrin küçük insanını acısıyla-sevinciyle etkileyici bir biçimde kaleme alan Sait Faik Abasıyanık, beş hikâyesiyle izleyicilerle buluşuyor. Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı; Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in seslendireceği “Şehir Amber Kokacak” adlı dinletide yazarın “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”, “Yüksekkaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek” başlıklı hikâyeleri eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı bir sahne düzeniyle 1-2 Mart tarihlerinde edebiyatseverleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.

Fatih Erkoç

Caz müziğin ülkemizde sevilmesine değerli katkıları ile bilinen Fatih Erkoç, İş Sanat için hazırladığı özel bir projeyle, Frank Sinatra’dan Ella Fitzgerald’a uzanan bir repertuvarın yanı sıra en sevilen şarkılarıyla 4 Mart'ta caz severlerin karşısına çıkacak. Caz müziğinin başarılı isimleri Sibel Köse ve Su İdil’i de sahnesinde ağırlayacak olan Erkoç’a, şef Aycan Teztel yönetimindeki big band orkestrası İstanbul Super Band eşlik edecek.

Behzod Abduraimov

Dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında sayılan The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası, The New York Times’ın tekniğini olağanüstü olarak tanımladığı piyanist Behzod Abduraimov solistliği ve şefliğinde 10 Mart'ta İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Konserde B. Herrmann'ın 'Psycho Suite for Strings', L. van Beethoven'ın 'Piano Concerto no. 2, op 19', S. Barber'ın 'Adagio for strings' ve W. A. Mozart'ın 'Symphony no. 40' eserleri icra edilecek.

Afrika’nın özgün müziği latin ritimleriyle ile buluşuyor. Bas virtüözü Richard Bona ve piyanist Alfredo Rodriguez, 11 Mart'ta İş Kuleleri Salonu’ndaki özel performanslarıyla caz severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Çoğu enstrümanını kendi üreten Richard Bona, ilk solo albümü olan “Scenes From My Life”ı 1999 yılında çıkardı. En büyük çıkışını 2005’te yayımlanan “Tiki” albümünün “En İyi Çağdaş Dünya Müziği Albümü” dalında müzik dünyasının “Oscar”ı olarak gösterilen Grammy Ödülü’ne aday gösterildiğinde yaptı. 2009 yılında yayınlanan “The Ten Shades of Blues” isimli albümüyle Montreal Uluslararası Caz Festivali’nde Antônio Carlos Jobim Özel Ödülü’nü kazandı.

Ünlü müzisyen Alfredo "Alfredito" Rodríguez’in oğlu olan piyanist Alfredo Rodriguez, ismini ilk kez Havana’da 2003’te genç müzisyenler için düzenlenen “JoJazz” yarışmasıyla duyurdu. Montreaux Caz Festivali’ne katılmasıyla kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Alfredo Rodriguez, Oprah Winfrey, Michael Jackson, Whoopi Goldberg gibi isimlerin de yapımcısı olan Quincy Jones ile birlikte çalışma imkânı buldu. Aralarında North Sea Caz Festivali, Monterey Caz Festivali ve Newport Caz Festivali’nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki festivallerde değerli müzisyenlerle sahne alan Rodriguez; Wayne Shorter, Esperanza Spalding, Chick Corea ve Herbie Hancock gibi isimlerle işbirliği yaptı.



'Robot Pinokyo' (Aslı Tandoğan)

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren İş Sanat’ın çocuk oyunlarında bu ay “Robot Pinokyo” var. Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan yaparken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Heyecan, kahkaha ve eğlence dolu bir büyüme hikâyesinin anlatıldığı, 4 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen müzikli oyun 15 Mart Pazar günü 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

Ecmel Neva Bildik

Parlayan Yıldızlar serisi, Mart ayında Ecmel Neva Bildik (keman) ve Alpay Jan İnkılap (keman) ile devam ediyor.

2009 yılında doğan Ecmel Neva Bildik, keman eğitimine 4 yaşında başladı. 2016 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın özel yetenek sınavını kazanarak Lily Tchumburidze’nin öğrencisi oldu. Slovakya’da düzenlenen 22. International Talents for Europe yarışmasında ikinci oldu. 2019 yılında 5. Adıyaman Klasik Müzik Festivali’nde “Gelecek Vadeden Genç Yetenekler” seçmelerini kazanarak solist olarak sahneye çıktı. Cihat Aşkın, Mincho Minchev, Muhammed Jan Turdiev, Dylan Blackmore keman ustalık sınıfları ile Rengim Gökmen, Hakan Şensoy ve Oğuzhan Kavruk’un oda müziği ve orkestra ustalık sınıflarına katıldı.

Alpay Jan İnkılap

2001 yılında doğan Alpay Jan İnkılap, 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’na başladı. 2013 yılında düzenlenen Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması’nda birincilik ödülü, 2013 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen 55. Kocian Uluslararası Keman Yarışması’nda ikincilik ödülü ve 2014 yılında Belçika’da düzenlenen Uluslararası 7. Bravo Keman Yarışması’nda üçüncülük ödülü aldı. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Ankara Filarmoni Orkestrası, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Gençlik Orkestrası, Başkent Filarmoni Ankara Orkestrası ve Akademik Başkent Orkestrası gibi birçok orkestra eşliğinde solist olarak konserler verdi. 2019 yılında İngiltere’deki The Purcell School’dan mezun oldu. Keman çalışmalarını Royal College of Music okulunda Prof. Itzhak Rashkovsky ile sürdürdü.

Parlayan Yıldızlar konseri, 30 Mart Pazartesi akşamı 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Ressam Yalçın Gökçebağ, retrospektif sergisi ile İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 29 Mart 2020’ye kadar sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alıyor. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 64 yıllık sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara kültürel bir mirası emanet ediyor.

İş Sanat’ta Mart Ayı



Sait Faik hikâye dinletisi - 1 Mart 2020 Pazar saat: 16.00

Sait Faik hikâye dinletisi - 2 Mart 2020 Pazartesi saat: 20.30

Fatih Erkoç ile Caz Rüzgârı - 4 Mart 2020 Çarşamba saat: 20.30 (Fatih Erkoç--İstanbul Big Band-Sibel Köse-Su İdil)

Camerata Royal Concertgebouw Orkestrası - 10 Mart 2020 Salı saat: 20.30 (Behzod Abduraimov–şef, solist)

Richard Bona ve Alfredo Rodriguez - 11 Mart 2020 Çarşamba saat: 20.30

Robot Pinokyo çocuk oyunu - 15 Mart 2020 Pazar saat: 15.00

Parlayan Yıldızlar-Ecmel Neva Bildik (keman) Alpay Jan İnkılap (keman) - 30 Mart 2020 Pazartesi saat: 20.30