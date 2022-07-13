Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’nde Ece Göksu

‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’ sanatseverlerle bu yaz Bodrum Zai Yaşam’da bir araya geliyor. Ece Göksu konseriyle başlayacak etkinlikler, yaz sonuna kadar her çarşamba izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak

13.07.2022 - 22:23 | Güncelleme: ABONE OL
‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’nde Ece Göksu
Ece Göksu konseriyle başlayacak
0:00 / 0:00
İHA

İş Sanat, konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine zengin bir programla yer alacağı ‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’ sanatseverlerle bu yaz Bodrum Zai Yaşam’da bir araya geliyor. 20 Temmuz’da Ece Göksu konseriyle başlayacak etkinlikler, yaz sonuna kadar her çarşamba izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak. Başarılı caz vokalisti Ece Göksu, cazın dünyaca ünlü üç kadını Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald’in unutulmaz şarkılarını seslendirerek izleyicilere güzel bir akşam yaşatacak.

Programda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek’in seslendireceği, Yaşar Kemal’in yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı, fantastik öğelerle bezediği eserinde, korku temasını ele aldığı ‘Tek Kanatlı Bir Kuş’, Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar’ ve Haldun Taner’in ‘İnsan Sadece Bir Araç’ başlıklı hikâye dinletileri yer alırken, dinletilerin müzik direktörlüğünü ise şef Serdar Yalçın üstleniyor.

Yönetmen Yiğit Sertdemir’in hazırlayıp yönettiği, tiyatro literatürünün aşk sahnelerinin yer aldığı ‘En Güzel Aşk Sahneleri’ okuma tiyatrosu da seyircisiyle buluşacak. Emrah Kolukısa’nın kazı başkanları ile yapacağı ‘Arkeoloji Sohbetleri’ ve Bedia Ceylan Güzelce’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Sanat Sohbetleri’ de alanında uzman isimlerin bir araya geleceği keyifli sohbetlerle günümüze ışık tutacak.

Konser ve hikâye dinletilerinin 22.00’de, sohbetlerin ise 21.00 başlayacağı ‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi’ etkinlikleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Parlayan Yıldızlar Konserleri tamamlandı
Parlayan Yıldızlar Konserleri tamamlandı
İş Sanat'ın 22. sezonu şimdi Youtube'da
İş Sanat'ın 22. sezonu şimdi Youtube'da
'Cuma İş Çıkışı' Göksel keyfi
'Cuma İş Çıkışı' Göksel keyfi
'Cuma İş Çıkışı'nda Göksel şarkıları
'Cuma İş Çıkışı'nda Göksel şarkıları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.