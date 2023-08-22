Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        İş Sağlığı ve Güvenliği okumak isteyen aday öğrenciler bölüm hakkındaki sorularını cevaplamak adına arama motorlarına başvurmaktadır. Peki İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir? Mezunları neler bekliyor? Yazımızın devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 17:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir konusuna değinmek gerekirse, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Bölümü, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla eğitimli profesyoneller yetiştiren bir bölümdür. İSG Bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırılarak, iş yerlerinde riskleri yönetme, güvenlik önlemlerini alma, acil durum planları hazırlama gibi konularda yetkinlik kazanmaları sağlanır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları iş olanakları oldukça fazladır. İSG uzmanları, iş yerlerinde hem işverenin hem de çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını denetler, gerektiğinde düzeltici tedbirler önerir. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl diye merak eden öğrenciler için ise 2 yıl olduğunu söylemek gerekir.

        REKLAM

        İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

        İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları ne iş yapar konusu oldukça merak edilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları nerede çalışır diye merak edenler için mezunları genellikle aşağıdaki gibi alanlarda çalışabilirler:

        • Endüstriyel İşletmeler: Büyük fabrikalar, üretim tesisleri ve maden sahaları gibi işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işçilerin güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için çalışırlar.
        • İnşaat Şirketleri: İnşaat projelerinde, yapıların inşası sırasında iş güvenliği ve iş sağlığı önlemlerini yönetmek ve denetlemek amacıyla görev alabilirler.
        • Sağlık Kurumları: Hastaneler ve sağlık kurumları, sağlık personelinin güvenliğini ve hastaların da güvenli bir ortamda tedavi edilmesini sağlamak için İSG uzmanlarını istihdam eder.
        • Kamu Kuruluşları: Belediyeler, devlet daireleri ve diğer kamu kurumları, çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve mevzuata uygun şekilde hareket etmek için İSG uzmanlarına ihtiyaç duyar.
        • Enerji Sektörü: Petrol rafinerileri, enerji santralleri ve diğer enerji üretim tesisleri gibi yerlerde, tehlikeli iş koşullarını yönetmek ve riskleri azaltmak için İSG uzmanları görev alabilir.
        • Danışmanlık Şirketleri: İSG danışmanlık hizmeti sunan firmalarda çalışarak farklı sektörlerden işletmelere danışmanlık yapabilirler.
        • Eğitim Kurumları: İSG konularında eğitim veren kurumlar veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
        • Kendi İşini Kurma: İSG alanında uzmanlaşmış bireyler, danışmanlık veya eğitim hizmetleri sunmak amacıyla kendi işlerini kurabilirler.

        İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunlarının iş imkanları geniş bir yelpazede bulunmaktadır. İş güvenliği yasalarının giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, İSG uzmanlarının talebi artmaktadır ve bu da mezunlar için çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.

        REKLAM

        İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

        İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü dersleri, öğrencilere iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu dersler genellikle aşağıdaki ana konu başlıkları altında toplanır:

        • Temel İSG Konuları:

        İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi

        İş kazaları, meslek hastalıkları ve nedenleri

        Risk analizi ve değerlendirmesi

        Acil durum planları ve yangın güvenliği

        • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları ve Standartları:

        İş güvenliği mevzuatı ve yasal gereklilikler

        Ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartları

        • İSG Yönetim Sistemleri:

        ISO 45001 ve diğer İSG yönetim sistemleri

        Politika oluşturma, hedef belirleme ve performans izleme

        REKLAM
        • Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD):

        Farklı türde KKD'lerin kullanımı ve seçimi

        KKD'lerin önemi ve etkin kullanımı

        • Çalışma Ortamı Faktörleri:

        Ergonomi ve iş yerinde ergonomik düzenlemeler

        Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler

        • İSG İletişimi ve Eğitimi:

        Çalışanların İSG eğitimi

        İSG bilgilerinin etkili iletişimi

        • İSG Denetim ve İncelemeleri:

        İSG denetimleri ve incelemeleri

        Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve iyileştirme

        • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları:

        İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme stratejileri

        İSG politika ve prosedürlerinin oluşturulması

        • İSG İşaretleri ve Etiketleri:

        İşaret ve etiketlerin anlamları ve kullanımı

        İşaret ve etiketlerin iş yerindeki rolü

        • İSG İnovasyonları ve Teknolojileri:

        İSG alanında kullanılan teknolojik gelişmeler

        İSG süreçlerini iyileştirmek için dijital araçlar

        Bu dersler, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanında geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlar ve mezunların iş yerlerinde güvenliği sağlamak, riskleri yönetmek ve uygun önlemleri almak konularında yetkin hale gelmelerini sağlar.

        İş Makineleri Operatörlüğü bölümü nedir?
        İş Makineleri Operatörlüğü bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Habertürk Anasayfa