İş Kültür'de okurlar Kafka'yı konuştu

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarlar ve çevirmenler ile buluşma fırsatı sunan “Okur Buluşmaları” etkinliklerinin ilki 24 Ekim Perşembe gerçekleşti. Kafka’nın ölümünün 100. yıldönümü olan 2024’ün “Kafka Yılı” seçilmesi vesilesiyle, Nişantaşı’ndaki İş Mekan’da düzenlenen ilk etkinliğinin konuğu, Kafka’nın Şato, Amerika, Babaya Mektup, Ottla’ya ve Aileye Mektuplar gibi eserleriyle birlikte Reiner Stach’ın Bu Kafka mı? isimli kitabını da Almancadan dilimize kazandıran çevirmen Regaip Minareci oldu.

REKLAM advertisement1 REKLAM Kafka’nın hayatı ve yapıtlarının geniş bir katılımcı grubu önünde tartışıldığı sohbette, yazarın yapıtlarında ölümünden sonra dünya sahnesine çıkan totaliter rejimleri öngördüğünü, yaşadığı dönemde Prag’daki ortamı, babasıyla ve kadınlarla, özellikle Felice Bauer’le ilişkileri ve siyasi duruşu konuşuldu. “Yargı” adlı öyküsünden hareketle, hayatında çok önemli bir etkisi olan babasının karakterinden söz edildi. Eserlerinin bize ulaşmasını borçlu olduğumuz Max Brod’dan da bahsedilen konuşmada, Kafka’nın yapıtlarının okurlar tarafından algılanışına değinildi. Minareci’nin konuşmasına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisinin editörlerinden Gamze Varım moderatörlük etti.

BİR SONRAKİ BULUŞMA 28 KASIM’DA İş Mekan’da her ay ücretsiz olarak düzenlenecek “İş Kültür Okur Buluşmaları” etkinliğinin bir sonraki konusu “Jack London”, konuğu ise yazarın Beyaz Diş, Martin Eden, Kızıl Veba, Vahşetin Çağrısı, Demir Ökçe, Yol gibi pek çok eserini dilimize kazandıran Levent Cinemreolacak. 28 Kasım Perşembe 19.00’da başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisinin editörlerinden Barış Zeren yapacak.

İş Kültür “Okur Buluşmaları”na katılım için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Etkinlik ücretsizdir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını ve İş Mekan’ın mobil uygulamasını takip edebilirsiniz.