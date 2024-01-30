İş insanına silahlı saldırı! Şoförü yaralandı
İstanbul'da iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, iş insanının şoförü yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
Olay bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Solo Holding’in sahibi Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz’in içinde bulunduğu otomobil, Mahmutbey gişelerinde seyir halindeyken, motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.
ŞOFÖR YARALANDI
Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri şoförleri Muhammet Yaşar’a isabet etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı.
İKİ KİŞİDEN BİRİ ATEŞ ETTİ
Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.