İddianamede yer alan bilgilere göre, İstanbul Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çift arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

DHA'da yer alan habere göre Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık avukatı Kezban Hatemi, suç unsurlarının oluşmadığını, hayali bir adli tıp raporu ile müvekkilinin eşine karşı cinsel saldırı yapmış olduğunun söylendiğini iddia ederek, "Müvekkilim uzun süredir üzüntü içerisindedir" dedi. Hatemi, tekrar bir rapor alınmasını ve Şeyhmus Tatlıcı hakkındaki yurtdışı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şeyhmus Tatlıcı ile şikayetçi Melisa Tatlıcı ve taraf avukatları katıldı. Şeyhmus Tatlıcı kimlik tespitinde çalışmadığını ve geçimini ailesinin sağladığını söyledi. Eşinin iddialarının doğru olmadığını ileri süren Tatlıcı, "Bunları yapacak hiçbir sebebim yok. Çocuğumun annesidir. Nazik, kibar, saygılı bir insanım. Bunları yapacak bir insan değilim" diyerek suçlamaları reddetti.

Söz alan müşteki Melisa Tatlıcı, şikayetinin devam ettiğini, daha önceden delillerle birlikte olayı açıkladıklarını belirterek, "Cinsel birliktelik yaşamadık ama benden bir takım talepleri oldu. Çok yoruldum bu süreçten. Bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİLDİ

Melisa Tatlıcı´nın avukatı Köksal Bayraktar da Yargıtay´ın vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu beyan ederek, "Olay sadece cinsel saldırı ve taciz değil, nitelikli tacizdir. Sanığın cezalandırılması gerekmektedir" dedi. Avukat Uğur Güner de olay sırasında müvekkilinin 8 aylık hamile olduğunu, bu nedenle zora dayalı bir cinsel saldırı olduğunu belirterek cezanın üst sınırdan verilmesini ve sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılmamasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, beyanlar ve deliller değerlendirildiğinde her ne kadar sanık hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılmış ise de Yargıtay´ın bozma kararı dikkate alındığında sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşine rızası olmadan gerçekleştirdiği eylemlerin, "Basit cinsel saldırı" niteliğinde olduğunu belirtti.

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5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve adli kontrol kararının devamına karar verilmesini talep etti.

SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİ

Şeyhmus Tatlıcı, mütalaaya karşı savunma için süre talep ederek, "Yurtdışında yapmam gereken toplantılarım var. Yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.