İş GYO'dan Tohum Otizm Vakfı'na destek

Tohum Otizm Vakfı’nın 2009 yılından beri otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan çocukların eğitime erişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü “Her Sınıf Bir Tohum” projesi kapsamında, bir özel eğitim sınıfı daha yenilendi. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO)’nin katkılarıyla özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilenen İstanbul Üsküdar’daki Rauf Orbay İlkokulu özel eğitim sınıfı, çocukların eğitimine ve bireysel ihtiyaçlarına uygun materyal ve teknolojik donanımlarla donatılarak modern bir eğitim ortamına dönüştürüldü.

Yenilenen özel eğitim sınıfının açılışı Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, İş GYO Genel Müdür Yardımcısı Göktay Özbek ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Gür’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Bu sınıf, Tohum Otizm Vakfı’nın Üsküdar ilçesinde destek verdiği 4’üncü sınıf oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İş GYO Genel Müdür Yardımcısı Göktay Özbek: "İş GYO olarak Tohum Otizm Vakfı'nın "Her Sınıf Bir Tohum" projesine katkı sağlamaktan ve Üsküdar'daki bu okulumuzda özel gereksinimli çocuklarımız için yepyeni bir sınıf ortamı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu sınıfın, çocuklarımızın potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri bir alan olmasını diliyor, onlara güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir öğrenme ortamı sunmasını temenni ediyoruz. "Her Sınıf Bir Tohum" projesinde yeni adım: 214. özel eğitim sınıfı açıldı "Her Sınıf Bir Tohum" projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarındaki özel eğitim sınıfları, özel eğitim uygulama okulları ve özel eğitim anaokullarına, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun özel eğitim materyalleri sağlanıyor. Proje kapsamında, bugüne kadar 43 ilde 214 özel eğitim sınıfı yenilendi. Aralarında 6 Şubat depremleri sonrası Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da yenilenen 38 özel eğitim sınıfının da olduğu projede öğretmenlere, ailelere ve okul yönetimlerine özel eğitim alanında otizm farkındalığı ve bilgi artırıcı eğitimler de veriliyor.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan “öğretmen ağı” sayesinde yıl boyunca iletişim ve bilgi paylaşımı sürdürülüyor. Günümüzde her 31 çocuktan 1’i otizmli Doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında fark edilen nöro-gelişimsel bir farklılık olan otizm, günümüzde her 31 çocuktan 1’inde görülmektedir. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, özel eğitim sınıflarının önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Her çocuğun öğrenme süreci farklı; bu nedenle otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanıyla başlayan yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bu yolculukta İş GYO ile yan yana yürümekten mutluluk duyuyoruz. Bireysel ihtiyaçlara uygun materyallerle donattığımız özel eğitim sınıfları, çocuklarımızın dikkatini toplamasına, iletişim kurmasına, motor becerilerini geliştirmesine ve sosyal etkileşimini artırmasına destek oluyor. Öğrenmeyi hem kolay hem de keyifli hâle getirerek potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.”