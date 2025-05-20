İş Güvenliği Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? İSG İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli? htmsl

İş Güvenliği Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? İSG İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli? htmsl

İş Güvenliği Uzmanı Nedir ve İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı sürekli bahsedilen ancak mesleki detayları pek bilinmeyen dallardan biridir. Aslında oldukça hayati ve sorumluluk gerektiren bir meslek olan, iş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu merak ediliyor. Öncelikle iş güvenliği uzmanı nedir konusuna değinelim. İş kazalarına bağlı pek çok çalışan sakat kalabiliyor hatta maalesef yaşamını yitirebiliyor. İş yerlerinde ölüm ve yaralanma gibi sorunların önüne geçebilmek, işçilerin sağlığını koruyabilmek için yetkilendirilmiş kişilere iş güvenliği uzmanı deniyor. İş güvenliği uzmanı nedir sorusunu daha detaylı şekilde yanıtlayacak olursak, bu kişilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalıştıklarını söyleyebiliriz. İş güvenliği uzmanı ne iş yapar dediğimizde ise detaylara geçmeden önce iş güvenliği uzmanlarının öncelikli görevlerinin güvenli bir çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirtelim.

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- İş yerindeki olası tehlike ve riskleri belirleyerek değerlendirmesini yapar.İş

- Olası riskler için önleyici tedbirler alırlar.

- Çeşitli acil durum planlarını düzenlerler.

- Çalışanlara düzenli olarak İSG eğitimi verirler.

- İş yeri güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olarak iş yerini denetler.

- Ortaya çıkan iş kazalarının analizini yapar ve raporunu hazırlar.

İş güvenliği uzmanının ne olduğunu ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin neler olduğundan söz ettikten sonra sıra asıl merak edilen soruya geliyor. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenler tarafından iş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Bunun için öncelikle iş güvenliği uzmanı olma şartları neler konusunu bilmek gerek.

İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Neler? İş güvenliği uzmanı olmak için karşılamanız gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu mesleği tercih etmek isteyen adaylar, iş güvenliği uzmanı olma şartları neler sorusuna cevap arıyorlar. İş güvenliği uzmanı olma şartları ise şu şekilde; - İş güvenliği uzmanı olmak için gerekli bölümlerinden mezun olunmalıdır.

- Diplomasını alan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan eğitim kurumlarında iş güvenliği eğitimi almalılar.

- İş güvenliği eğitimini tamamlayan kişiler, iş güvenliği uzmanı olmak için İSG uzmanlık sınavında başarılı olmalılar.

- Eğitimlerini tamamlayarak sınavı geçen adaylar, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ne sahip olmalılar. Bu noktada iş güvenliği uzmanı olma şartları içinde eğitim konusu önem taşıyor. Bu mesleği tercih etmek isteyen adaylar, lise mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir mi sorusuna cevap arıyorlar. Maalesef lise diploması iş güvenliği uzmanı olmak için yeterli değil. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin belirlenen bölümlerin ön lisans veya lisans programlarını okumaları gerekiyor. Peki o halde İş güvenliği uzmanı olmak için ne mezunu olmak lazım? İş güvenliği uzmanı olmak için okunabilecek bölümler; - Mühendislik ve mimarlık fakülteleri.

- Fen-edebiyat fakültelerinde yer alan fizik, kimya ve biyoloji bölümleri

- İş sağlığı ve güvenliği bölümü İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? İş güvenliği uzmanı nasıl olunur diye merak edenlerin öncelikle belirlenen koşulları karşılıyor olmaları gerekiyor. Ardından iş güvenliği uzmanı sertifikasını almaya hak kazanmalılar. İş güvenliği sertifikası nasıl alınır diyenler için İSG Uzmanlığı Sertifikasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verildiğini hatırlatalım. Bakanlığın yetkilendirdiği kursların iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılan adaylar, en az 220 saat sürek teorik ve pratik eğitim programını tamamlamalılar. Eğitimi tamamlayan adaylar sınava girmeye hak kazanırlar. İSG Uzmanlık Sınavı, ÖSYM tarafından düzenlenir. Sınavdan en az 70 puan alan kişiler başarılı kabul edilirler. Sınavı geçen adaylar, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ni almaya hak kazanmış olurlar.

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