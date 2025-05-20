İş Güvenliği Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? İSG İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
İş güvenliği uzmanları, iş kazalarının önlenmesi ve çalışan kişilerin sağlıklarının korunabilmesi için yetkilendirilmiş kişilerdir. Sahada yapılabilecek en hayati görevlerden biri olan iş güvenliği ile ilgili pek çok soruya cevap aranıyor. İş güvenliği uzmanı olmak için ne mezunu olmak lazım, lise mezunları iş güvenliği mezunu olabilir mi, iş güvenliği uzmanı sertifikası nasıl olunur gibi pek çok konuya yer verdik. İş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusuyla ilgili detayları sizler için hazırladık.
İş Güvenliği Uzmanı Nedir ve İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?
İş güvenliği uzmanı sürekli bahsedilen ancak mesleki detayları pek bilinmeyen dallardan biridir. Aslında oldukça hayati ve sorumluluk gerektiren bir meslek olan, iş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu merak ediliyor. Öncelikle iş güvenliği uzmanı nedir konusuna değinelim. İş kazalarına bağlı pek çok çalışan sakat kalabiliyor hatta maalesef yaşamını yitirebiliyor. İş yerlerinde ölüm ve yaralanma gibi sorunların önüne geçebilmek, işçilerin sağlığını koruyabilmek için yetkilendirilmiş kişilere iş güvenliği uzmanı deniyor. İş güvenliği uzmanı nedir sorusunu daha detaylı şekilde yanıtlayacak olursak, bu kişilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalıştıklarını söyleyebiliriz. İş güvenliği uzmanı ne iş yapar dediğimizde ise detaylara geçmeden önce iş güvenliği uzmanlarının öncelikli görevlerinin güvenli bir çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirtelim.
İş güvenliği uzmanının ne olduğunu ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin neler olduğundan söz ettikten sonra sıra asıl merak edilen soruya geliyor. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenler tarafından iş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Bunun için öncelikle iş güvenliği uzmanı olma şartları neler konusunu bilmek gerek.
İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Neler?
İş güvenliği uzmanı olmak için karşılamanız gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu mesleği tercih etmek isteyen adaylar, iş güvenliği uzmanı olma şartları neler sorusuna cevap arıyorlar. İş güvenliği uzmanı olma şartları ise şu şekilde;
Bu noktada iş güvenliği uzmanı olma şartları içinde eğitim konusu önem taşıyor. Bu mesleği tercih etmek isteyen adaylar, lise mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir mi sorusuna cevap arıyorlar. Maalesef lise diploması iş güvenliği uzmanı olmak için yeterli değil. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin belirlenen bölümlerin ön lisans veya lisans programlarını okumaları gerekiyor. Peki o halde İş güvenliği uzmanı olmak için ne mezunu olmak lazım? İş güvenliği uzmanı olmak için okunabilecek bölümler;
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?
İş güvenliği uzmanı nasıl olunur diye merak edenlerin öncelikle belirlenen koşulları karşılıyor olmaları gerekiyor. Ardından iş güvenliği uzmanı sertifikasını almaya hak kazanmalılar. İş güvenliği sertifikası nasıl alınır diyenler için İSG Uzmanlığı Sertifikasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verildiğini hatırlatalım. Bakanlığın yetkilendirdiği kursların iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılan adaylar, en az 220 saat sürek teorik ve pratik eğitim programını tamamlamalılar. Eğitimi tamamlayan adaylar sınava girmeye hak kazanırlar. İSG Uzmanlık Sınavı, ÖSYM tarafından düzenlenir. Sınavdan en az 70 puan alan kişiler başarılı kabul edilirler. Sınavı geçen adaylar, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ni almaya hak kazanmış olurlar.