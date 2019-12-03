03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Capital’in 19 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının 2019 sonuçları, Capital Dergisi’nin aralık sayısında yayınlandı. Gelenekselleşen araştırma başta itibar, güvenilirlik ve performans olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya koyuyor. Araştırma, geleceğin en iyilerinin kim olacağına dair de ipuçları veriyor.
İş dünyasının büyük ilgi ve katılım gösterdiği araştırmada zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi. Koç Holding bu yıl 5’inci kez iş dünyasının en beğendiği şirket unvanını elinde tutmayı başardı. Arçelik 4’üncü kez 2’ncilik koltuğunu korurken Eczacıbaşı Holding de ikinci kez üçüncülük koltuğunu muhafaza etti.
BEĞENİ LİGİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
2019’da listede tam 16 şirket yer değiştirdi. En beğenilenler arasında en büyük çıkışı yaşayanlar LC Waikiki, P&G, Vodafone, Şişecam Topluluğu, Yemeksepeti ve Coca-Cola oldu. LC Waikiki 19’unculuktan 12’inciliğe, Vodafone 14’üncülükten 9’unculuğa, Şişecam Topluluğu 20’ncilikten 16’ncılığa, Coca-Cola 11’incilikten 8’inciliğe, Yemeksepeti 13’üncülükten 10’unculuğa yükseldi.
Kapsamlı araştırmada sadece Türk iş dünyasının en beğendiği şirketler sıralanmıyor. Aynı zamanda “sektörlerin en beğenilenleri” de seçiliyor.
BAŞARIYI SAĞLAYAN KRİTERLERE DİKKAT!
İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler araştırması Eylül-Kasım 2019 tarihleri arasında Zenna Araştırma ve Danışmanlık tarafından online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında 55 sektör temsilcisi 600’ün üzerinde şirketten 1480 yöneticinin görüşü alındı. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri, görüşülen tüm iş dünyası temsilcilerinin cevapları üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketi sadece ilgili sektörün temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplandı.
Araştırma Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını ortaya koydu. Bu kapsamda 23 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu.
İŞ DÜNYASININ EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ (2019)
1
Koç Holding
2
Arçelik
3
Eczacıbaşı Topluluğu
4
Unilever
5
P&G
6
Türkiye İş Bankası/ Turkcell
7
THY
8
Coca-Cola
9
Vodafone
10
Yemeksepeti
11
Garanti BBVA
12
LCWaikiki/Google Türkiye
13
BSH
14
Borusan Holding
15
Apple Türkiye
16
Şişecam Topluluğu/Microsoft
17
Opet
18
Migros/Sabancı Holding
19
Hepsiburada
20
Mercedes Benz Türk
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