İş dünyasından yeni pakete destek

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İş dünyası, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan KGF paketi ve KDV indirimine destek verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na ilişkin yaptığı açıklamada, bugün hem vatandaşlara hem de üretici kesime yönelik açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni ekonomik adımlar paketinde önceliğin yatırıma ve ihracata çevrilmiş olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Destek adımlarını değerlendiren Gülle, "Gösterge faize göre oldukça cazip olan bu KGF'nin çok kısa zamanda karşılık bulacağını düşünüyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakalanılan istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını ifade eden Avdagiç, "Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma’nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız.” dedi.

Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını aktararak, “Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye’nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli’nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır.vHükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"MAKSADA HASIL OLACAK"

Reel kesimin yeterli krediye ulaşamamasındaki en büyük nedenin tasarruf açığı olduğunu belirten Avdagiç, “Tüketim olmadan üretim olmayacağı gibi, tasarruf olmadan da yatırım olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketine ilişkin ise “Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketini de özellikle yatırımlara ağırlık vermemiz gereken bu dönemde 'maksada hasıl' olacak bir teşvik olarak görüyoruz. Burada bakanımız üçlü bir yapı açıkladı. Birincisi işletme harcamaları destek paketi, ikincisi katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırım destek paketi ve üçüncüsü ihracat destek paketi. Böylelikle her katmandaki işletmeye yönelik bir finansman desteği söz konusu olacak. Harcamaların belgelendirilmesi, işletme kredi kartlarıyla kullanım ve refinansmana kapalı olması gibi tedbirler amacın hasıl olmasına büyük katkı verecek. Bu da kaynağın tamamının üretim, ihracat ve işletme sermayesi olarak kullanılacağını bize anlatıyor.” dedi

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyona yönelik hükümetin ortaya koyduğu proaktif mücadelenin de yılın ikinci yarısından itibaren meyvelerini vereceğine inandıklarını kaydederek, “Bakanımızın açıkladığı 'fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler' içinde yer alan öngörülü tespitlerinin uygulanmasının gerekli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ATO VE TOBB: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından açıklanan KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Baran KGF paketiyle ilgili, "Bakanımız Sayın Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım destek, ihracat destek ve işletme harcamaları destek paketlerinin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir değerlendirmede bulunarak, "Tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." dedi.

TESK: KDV İNDİRİMİNİ ÇOK OLUMLU BULUYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimini beklediğini belirtti. Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. Yüzde 7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz" dedi.

Palandöken, perakende satışlardaki yüzde 7 oranındaki KDV indiriminin, Hazineye gelir kaybına neden olmayacağını, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını tahmin ettiklerini vurgulayarak, "Toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesi ile esnafın üzerindeki vergi yükü azalacağı için kayıt dışılık da azalacaktır. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır. Ancak, sadece temel gıdada değil tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Tüm gıda ürünlerinin KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinde vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve deterjan ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1´e düşürülürse enflasyon daha erken düşer" ifadesini kullandı.