İş dünyasından gri liste açıklaması

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İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır" ifadesini kullandı.

TİM: 'YENİ FIRSATLARIN KAPILARINI ARALAYACAK'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla, ihracatçılar ve iş dünyası için yeni fırsat kapılarının aralanacağını bildirdi.

REKLAM İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi. Mustafa Gültepe, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin gri listede yer alması, gerek uluslararası ticaretimizi gerekse finansal piyasalarımızı yıpratan sorunlardan biriydi. Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak" ifadelerini kullandı. Uluslararası bankaların ve finansal kurumların Türkiye'ye güveninin artacağını belirten Gültepe, "Dolayısıyla finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesini teşvik edecek. Mali Eylem Görev Gücü'nün aldığı karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası. 2028 ihracat hedeflerimiz çerçevesinde yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, kararın bizim için önemi büyük. Yeni yatırım fırsatları için heyecanlıyız. Kararın ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

REKLAM DEİK: 'POZİTİF VE ÖNEMLİ BİR KAZANIM' Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasını iş dünyası olarak çok değerli bulduklarını belirtti. Olpak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 2021'den beri yer aldığı FATF'ın gri listesinden çıkarılması, son derece pozitif ve önemli bir kazanım" değerlendirmesinde bulundu. TBMM'de yasalaşan kripto varlıklara ilişkin düzenleme sonrası belirlenen 40 standardın 40'ının da karşılanarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını ve beyaz listeye alınmasını iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Olpak, "Bu kararı, ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım ile finansman çekilmesi ve uygulanmakta olan politikalara güvenin daha da artması açısından çok değerli buluyoruz. Ülkemiz ve iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

MÜSİAD: 'ÜLKE EKONOMİMİZİN GÜVENİRLİĞİ ARTTI' Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Bilhassa yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasını müteakip ekonomi politikalarında daha şeffaf ve daha açık iletişimli bir döneme geçilmesi, ülke ekonomimizin uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirliğini gözle görünür bir şekilde artırmıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin CSD risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşlarının yukarı yönlü revizyonlarının söz konusu gelişmelerin en açık belirtileri olduğunu kaydeden Asmalı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bilhassa terörün finansmanı ile mücadele noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan ülkemiz, böylece haksız bir ithamdan da kurtulmuştur. Bu vesileyle, gecikmeli de olsa hakkın yerini bulmasından MÜSİAD ve iş dünyası olarak memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz." İTO: 'TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK' İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye şimdi hak ettiği yerde. 2,5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi" ifadesini kullandı.

REKLAM Avdagiç, "Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir" değerlendirmesini yaptı. ASO: 'YABANCI SERMEYENİN TÜRKİYE'YE AKIŞI HIZLANACAK' Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise söz konusu kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getiren Ardıç, şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak. Türkiye'nin gri listeden çıkması için yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı başta Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

REKLAM ATO: 'ULUSLARARASI ARENADAKİ OLUMLU YANSIMALARI GÖRECEĞİZ' Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da uzun zamandır bu haberi bekledikleri ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti: "Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek. Ekonomimizin gücüne güç katmak ve itibarını korumak için çabalayan, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

ASKON: 'İSTİKRARLI POLİTİKALARIN SÜRMESİ TEMMENNİMİZ' Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise son dönemde atılan kararlı adımlar sayesinde FATF'in Türkiye'yi 3 yıl sonra gri listeden çıkardığına değinerek, bu kararla uluslararası arenada Türkiye'nin elinin güçleneceğini belirtti. Bu kararla uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkanının yeniden oluştuğunu kaydeden Aydın, "Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde bu kararında olumlu anlamda dönüşleri olacaktır. Bu da uluslararası arenada Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Bu başarıda emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini tebrik ediyor, istikrarlı politikalarının arzulanan ekonomik veriler elde edilene kadar sürmesi temennisinde bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM BMD: 'YENİ YURT DIŞI ORTAKLIKLARIN YOLUNU AÇAN KARAR' Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını, gerek markaları gerekse ülke ekonomisi için çok önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti. FATF'ın aldığı bu kararın, Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk firmalarıyla çalışma isteğini artıracağını vurgulayan Öncel, "Ülkemizin hak etmediği listeden çıkarılması markalarımızla ilgili algının güçlenmesine de mutlaka önemli katkı sunacak. Markalarımızın dünyaya sağlam adımlarla açılması ve yeni yurt dışı ortaklıklar yapabilmelerinin yolunu açan kararın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​ATA YATIRIM: 'TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN OLUMLU' Ata Yatırım Araştırma GMY Cemal Demirtaş ise, "Türkiye’nin gri listeden çıkmasını, Türkiye’nin yatırım yapılabilirliğini artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Uzun vadede, böyle bir karar hem fon akışları hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça olumlu. Gri listeden çıkması uzun vadeli beklentileri destekler. Önümüzdeki 3-6 aylık dönemde enflasyonla mücadeledeki başarı ve hükümetin ekonomi programının beklendiği gibi gitmesi, piyasaların yönünü bulmasında belirleyici olacaktır. Yüksek faiz ve sıkılaştırmanın etkilerinin hissedilmesiyle ekonomide yavaşlama daha somut hissedilirken, iç talepte normalleşmeyle birlikte Türkiye’nin uzun dönemli istikrarına olan inanç da artacaktır" dedi.