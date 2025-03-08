İş dünyası derneklerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İş dünyası dernekleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü verdikleri mesajlarla kutladı.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinden (PERYÖN) yapılan açıklamada, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımının artırılmasının yalnızca bir eşitlik meselesi olmadığı, aynı zamanda ülkenin refahı ve sürdürülebilir kalkınması için anahtar vazifesi görecek fırsat sunduğu belirtildi.

REKLAM advertisement1

TÜİK verilerine göre erkeklerde yüzde 66,4 olan istihdam oranının kadınlarda yüzde 32,3, erkeklerde yüzde 10,6 olan genç işsizlik oranının ise genç kadınlarda yüzde 22,7 seviyesinde olduğu aktarılan açıklamada, "Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından düşük, genç kadın işsizlik oranı ise erkeklere oranla iki kat daha yüksek. Ne yazık ki ülkemizde her dört genç kadından biri ne eğitimde ne iş hayatında" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Kadınların ekonomiye eşit katılımıyla ülkede sürdürülebilir kalkınma atağının yakalanabileceğine işaret edilen açıklamada, Dünya Bankasının verilerine göre, istihdam ve girişimcilikte cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"PERYÖN olarak eşitliğin sağlanması için kadınların başta eğitimde sonra iş hayatında fırsat eşitliğine kavuşması, ekonomiye katılımlarının güçlendirilmesi, kadın emeğinin ve başarılarının, rol modellerin görünür kılınması, karar verici pozisyonlarda eşit temsilin artması, esnek çalışma modellerinin, kadın istihdamı odaklı teşvik uygulamalarının ve yönetim kurullarında kota uygulamalarının hayata geçirilmesini, kurumlarda insan odaklı ve kapsayıcı uygulamaların yaygınlaşmasını destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında mevcut tabloyu eşitlikten yana çevirmenin, hepimizin ortak görevi olduğuna inanıyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademi olarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki eşit temsilini sağlamak için tüm paydaşları güç birliğiyle çalışmaya çağırıyoruz."

REKLAM 'KADIN GİRİŞİMCİLERİN DAHA ETKİN OLMASINI HEDEFLİYORUZ' Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinden (KAGİDER) yapılan açıklamada, kadınların ekonomik etkinliğinin sadece bireyler için değil, toplumsal refah için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Kadının ekonomik hayatta etkinleşmesinin toplumun kalkınmasını hızlandırdığına işaret edilen açıklamada, "Kadın girişimciliği ise sürdürülebilir kalkınmaya etki eden, inovasyonu artıran ve toplumu dönüştüren en önemli dinamiklerden biridir. Bu dönüşüme tanıklık ettiğimiz için gururluyuz ancak gidilecek daha uzun yolumuz var. 2002'de KAGİDER kurulduğunda ülkemizde kadın işveren oranı yalnızca yüzde 4'tü. Bugün kendi hesabına çalışan kadın girişimcilerle birlikte bu oran yüzde 18,8 oldu. Amacımız, bu oranı daha da yukarılara çekmek." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, KAGİDER'in kadın girişimciliğini desteklemek ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için yürüttükleri çalışmalarla bu dönüşüme katkı sağlamayı görev edindiğine dikkat çekildi. Eğitim ve mentörlük programlarıyla kadın girişimcilerin iş dünyasında daha etkin ve başarılı olmalarının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: REKLAM "Kadınların ekonomik hayata katılımındaki artışın, iş dünyasına sağladığı katma değeri ve toplumsal kalkınmaya olan etkisini her fırsatta ortaya koyuyoruz çünkü biliyoruz ki kadınların iş dünyasında eşit temsili, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sürdürülebilir toplumsal dönüşümün de anahtarı. Uluslararası arenada Türk iş kadınlarının sesini duyururken, küresel ekonomiye katkı sunan Türk iş kadınlarını destekleyecek yeni platforma imza atmanın da gururunu yaşıyoruz." Açıklamada, kadınların işbirliği ruhunun küresel ölçekte yaygınlaştırılması ve güçlü dayanışma ağı oluşturulması amacıyla yola çıkıldığı belirtildi. Yurt dışındaki Türk kadın girişimcileri ve profesyonelleri buluşturarak onların küresel çapta ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için KAGİDER Global platformunun oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Amacımız, Türk kadın girişimci ve profesyonel kadınların yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında birbirini destekleyeceği ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirebilecekleri bir ekosistem oluşturmak. Eşit fırsatlar için bugün, yarın ve her gün birlikte yol almaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve dünyada kadınların yanı başındayız." denildi.

'KADINLARIN RUHU İŞ DÜNYASINA DEĞER KATIYOR' Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da yazılı açıklamasında, dünya genelinde kadınların hakları, eşitlik ve adalet için verdiği mücadelenin simgesi haline geldiğini dile getirdi. REKLAM Yıldırım, 8 Mart'ın sadece kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların karşılaştığı eşitsizliklere dikkati çekmek için de bir fırsat olduğunun altını çizerek, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet, ekonomik eşitsizlik ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunların dünya genelinde milyonlarca kadını etkilemeye devam ettiğine vurgu yaptı. Bugün kadınların hakları için farkındalık yaratmanın, dayanışmayı güçlendirmenin ve değişim için harekete geçmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kadın erkek eşitliğini yönetim kurulu başta olmak üzere tüm kurullarında uygulayan TÜGİAD, kadınların iş dünyasındaki varlığını ve liderliğini güçlendirmeyi, eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı ve karşılaştıkları engelleri kaldırmayı en önemli önceliklerinden biri olarak görüyor. Kadınların iş dünyasına katılımı, sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda daha adil ve kapsayıcı toplum inşa etmek için de hayati önem taşıyor." Yıldırım, kadınların girişimcilik ruhunun, yenilikçi yaklaşımlarının ve liderlik becerilerinin iş dünyasına değer kattığını ve sürdürülebilir gelecek için ilham verdiğini belirterek, "Kadın girişimcileri desteklemek, onlara mentörlük sağlamak ve iş dünyasındaki ağlarını genişletmelerine yardımcı olmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Ancak kadınların hala karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığı, eşitsizlik ve şiddet gibi sorunlar, hepimizi derinden üzüyor. Bu sorunlarla mücadele etmek, sadece kadınların değil, tüm toplumun sorumluluğudur." görüşlerini paylaştı.