Bir işçi daha! Kimyasal sıvı kazanına düştü!
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, boya fabrikasındaki kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden 27 yaşındaki Ferdi H., hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Yaralı M.D. tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan Ferdi H. (27) kimyasal sıvı kazanına düştü. Ferdi H.'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. de (23) kazana düştü.
27 YAŞINDA HAYATA VEDA
AA'daki habere göre çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan işçilerden Ferdi H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALI İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA
Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferdi H.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.