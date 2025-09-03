Habertürk
        İŞ CİNAYETİ | Bir işçi daha! Kimyasal sıvı kazanına düştü | SON DAKİKA HABERİ

        Bir işçi daha! Kimyasal sıvı kazanına düştü!

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, boya fabrikasındaki kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden 27 yaşındaki Ferdi H., hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Yaralı M.D. tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 08:45 Güncelleme: 03.09.2025 - 08:48
        Bir işçi daha! Kimyasal sıvı kazanına düştü!
        Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan Ferdi H. (27) kimyasal sıvı kazanına düştü. Ferdi H.'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. de (23) kazana düştü.

        27 YAŞINDA HAYATA VEDA

        AA'daki habere göre çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan işçilerden Ferdi H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        YARALI İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

        Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferdi H.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
