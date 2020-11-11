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Blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olan İş Bankası, ilk işlemini 27 Mayıs 2020 tarihinde Şişecam, Kuraray Europe GmbH ve Commerzbank arasında gerçekleştirmişti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre bu kez gerçekleştirilen İkinci işlem; malın türü, sektörü ve tarafları bakımından farklı olduğu gibi, birden fazla fatura ve yükleme belgesi içermesi, aynı işlemde birbirinden farklı ödeme türlerine garanti verilmesi gibi daha karmaşık süreçler içermesi bakımından da ilk işlemden farklılaşıyor.

İşleme ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dış ticaret işlemlerinde hız, güvenilirlik ve garantinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Pandemi döneminde uluslararası ticarette evrak gönderme ve kontrol süreçlerinin daha da zorlaşması nedeniyle, dış ticarette verilerin eşlemesine ve elektronik ticarete dayalı bankacılık hizmetlerine duyulan ihtiyaçların hızla öne çıktığına işaret eden Şimşek, “Bunun farkında olan İş Bankası da blockchain teknolojisini dijitalleşme çalışmalarında özel olarak konumlandırmaya devam ediyor” dedi.

Dünya ticaretinin çok büyük oranda açık hesap şeklinde gerçekleştiğine ve firmaların ödeme garantisinden yoksun ve evrakların güvenilirliğinden şüphe duyar bir şekilde sınır ötesi ticarette riske maruz kalarak çalıştığına dikkat çeken Şimşek, şöyle konuştu: “Son bir yıldır yaşanan Covid-19 ve teknolojik değişim sonucunda, fiziksel evraklara dayalı ödeme şekillerinin önemi azalıyor. Bununla birlikte, uluslararası ticarette hız ve güvenlik için dijital çözümler sunan bankacılık sisteminin sağladığı garantiler ve finansman kaynakları, firmaların risklerinin azaltılması için büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, Marco Polo PaymentCommitment’in blockchain kaynaklı DLT çözümü, firmalara akıllı sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesi ve verilerin eşleşmesi koşuluyla ödeme garantisi ve nakit akışı riskinin bertaraf edilmesi fırsatını sunuyor. Biz de hızla değişen uluslararası ticaret ortamında müşterilerimizi, geleneksel çözümlere ek olarak yeni ürünlerle korumak üzere çözümler üretiyoruz.”

Blockchain ve DLT teknolojisinin, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasında kullanılarak dünyada pek çok denemeye konu edildiğinin altını çizen Şimşek, bu gelişmeleri ülkemizin önde gelen firmaları ile farklı sektörlerde deneyip Türkiye’de ilk uygulayan banka olarak,tüm müşterilerinin güvenle ve kolayca kullanabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'GÜVENİLİR VE DAHA KOLAY'

Geçtiğimiz Mayıs ayında dış ticarette blockchain işlemini gerçekleştiren ilk Türk bankası olduklarını ve böylelikle dış ticaret finansmanında verinin eşleşmesine dayalı, güvenilir ve daha kolay bir dönemi başlattıklarını hatırlatan Şimşek, “İkinci pilot işlemle,blockchain teknolojisi üzerinden uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin finansmanına yönelik çalışmalarımızı pekiştirerek sürdürmekteyiz ve müşterilerimize yepyeni deneyimler sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sanko Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Blockchain teknolojisini kullanarak İş Bankası, Commerzbank ve Marco Polo Platform işbirliği ile ilk işlem yapan firmalardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanko Grubu olarak, 116 yıllık tecrübe ve 14 bin çalışanımızla üretim gücüne katkımızı her geçen gün arttırmaya çalışırken aynı zamanda toplam değer zincirinde teknolojiyi daha etkin nasıl kullanabiliriz diye sürekli araştırıyor süreçlerimizi geliştiriyoruz. Blockchain teknolojsinin uluslararası tedarik zincirine ve ülkemize katacağı değerin farkında olarak buna öncü firmalardan biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”