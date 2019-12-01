01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş Bankası The Banker dergisi tarafından 'Türkiye'de Yılın Bankası' seçildi. Ödülü, Londra’da düzenlenen törende İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın aldı. Konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526.3 milyar TL’ye yükselten ve 'Türkiye’nin en büyük özel bankası' unvanını koruyan İş Bankası, aynı dönemde ekonomiye toplam 396.1 milyar TL düzeyinde destek sağladı. Konsolide mevduat hacmini 269.9 milyar TL’ye çıkaran banka, özkaynak büyüklüğünü bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 61.2 milyar TL’ye yükseltti. Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4.5 milyar TL net kâr elde eden banka, sermaye yeterlilik oranını yüzde 17.8 seviyesine yükseltti.
EN İYİ İŞVERENLER ARASINDA
İş Bankası, daha önce de dünyanın en itibarlı dergilerinden olan Forbes’un her yıl yapmış olduğu 'En İyi 500 İşveren' kategorisinde listeye giren tek Türk bankası oldu ve 62 banka arasında 32. sırada yer aldı. Bunun yanında İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı 'Banking 500 2019' raporunda da 'dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri' seçildi.
120 BANKADAN YÖNETİCİLER KATILDI
Yılın Bankası ödülü; iş dünyasının yakından takip ettiği finans ve ekonomi mecralarından biri olan The Financial Times bünyesinde aylık olarak yayımlanan The Banker dergisi tarafından veriliyor. Ödüller, uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak dünyanın birçok ülkesindeki bankaların değerlendirilmesi sonucunda belirleniyor.Bu yılki ödül törenine; dünyanın birçok ülkesinden 120 bankanın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 350 kişi katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!