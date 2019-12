Genel

İş Bankası The Banker dergisi tarafından 'Türkiye'de Yılın Bankası' seçildi. Ödülü, Londra’da düzenlenen törende İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın aldı. Konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526.3 milyar TL’ye yükselten ve 'Türkiye’nin en büyük özel bankası' unvanını koruyan İş Bankası, aynı dönemde ekonomiye toplam 396.1 milyar TL düzeyinde destek sağladı. Konsolide mevduat hacmini 269.9 milyar TL’ye çıkaran banka, özkaynak büyüklüğünü bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 61.2 milyar TL’ye yükseltti. Yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 4.5 milyar TL net kâr elde eden banka, sermaye yeterlilik oranını yüzde 17.8 seviyesine yükseltti.

EN İYİ İŞVERENLER ARASINDA

İş Bankası, daha önce de dünyanın en itibarlı dergilerinden olan Forbes’un her yıl yapmış olduğu 'En İyi 500 İşveren' kategorisinde listeye giren tek Türk bankası oldu ve 62 banka arasında 32. sırada yer aldı. Bunun yanında İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı 'Banking 500 2019' raporunda da 'dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri' seçildi.

120 BANKADAN YÖNETİCİLER KATILDI

Yılın Bankası ödülü; iş dünyasının yakından takip ettiği finans ve ekonomi mecralarından biri olan The Financial Times bünyesinde aylık olarak yayımlanan The Banker dergisi tarafından veriliyor. Ödüller, uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak dünyanın birçok ülkesindeki bankaların değerlendirilmesi sonucunda belirleniyor.Bu yılki ödül törenine; dünyanın birçok ülkesinden 120 bankanın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 350 kişi katıldı.