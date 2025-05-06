İş Bankası “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunu sürdürüyor

Bankanın, Mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi de yıl sonuna kıyasla %9,7 artışla 1,8 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredi hacmi ise %12,5 artışla 655,3 milyar TL'ye ulaştı; böylece ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 2,5 trilyon TL oldu.

Müşteri sayısını 25 milyona yükseltti

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Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla toplam müşteri sayısını 25 milyona ulaştıran İş Bankası, mevduat hacmini de yıl sonuna kıyasla %14,8 oranında artırarak Mart sonu itibarıyla 2,4 trilyon TL'ye yükseltti ve özel bankalar arasındaki liderliğini korudu.

İlk çeyrekte 2 milyar doları aşkın yurt dışı kaynak

Yurt dışı finansman imkânlarını aktif olarak kullanmaya devam eden İş Bankası, 2025 yılının ilk çeyreğinde sağladığı toplamda 2 milyar doları aşkın kaynakla ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellikteki alanlarını desteklemeyi sürdürdü. Banka, Nisan ayında da Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör temsilcisi Proparco ile 5 yıl nihai vadeli 100 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. İki kurum arasında uzun süredir devam eden iş birliğinin parçası olan anlaşma ile, iklim finansmanı projelerine verilen desteğe ve aynı zamanda mikro, küçük ve orta ölçekli müşterilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilmesi hedefleniyor.

REKLAM “Ülke ekonomisine desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisine desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini, ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lere ve ihracatçılara özel bir önem atfettiklerini belirterek, “Mart sonu itibarıyla nakdi KOBİ kredilerindeki pazar payımız 2023 yılsonuna kıyasla 2,2 puan artışla %21,9’a, gayrinakdi KOBİ kredilerindeki payımız ise 4,1 puan artışla %22,7’ye yükseldi. İhracat kredilerinde de özel bankalar arasındaki lider konumumuzu sürdürerek pazar payımızı 4,6 puan artışla %29,6’a çıkardık.” dedi. Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, İşCep’in son iki yıldır Global Finance tarafından dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması seçildiğini hatırlatan Aran, Bankanın dijital müşteri sayısının bu dönemde 16,4 milyona ulaştığını, vadeli tasarruf mevduatı hacminin %89,6’sının, ihtiyaç kredisi kullandırımlarının da %91’inin dijital kanallar üzerinden gerçekleştiğini vurguladı. “İhtisas şube modelini genişletiyoruz” İş Bankası’nın ihtisas şubeciliği yaklaşımına da değinen Aran; tarım, teknoloji ve finans ekseninde bütüncül bir bakışla sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaya yönelik Tarım İhtisas Şubeleri'ni ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti. 1954 yılından bu yana hizmet veren Adana Kozan Şubesi’ni bu dönemde yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturduklarını söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM “İhtisas şube modelini geçen yıl turizm sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmiştik. Son olarak ihtisaslaşmaya yeni bir kulvar ekleyerek Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) özel olarak tasarlanan ilk OSB İhtisas Şubesi’ni Ankara’daki İvedik OSB içerisinde hizmete açtık. İş Bankası’nın sanayi sektörüne verdiği desteği ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını gözler önüne seren bu adım, sanayi üretiminin finansal altyapısını güçlendirmeyi ve OSB'lerdeki işletmelerin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sağlam finansal yapımız ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan kapsayıcı hizmet anlayışımızla, ülke ekonomisine kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz.” Girişimlere sunulan destekler 2021 yılında hayata geçirilen Girişimcilik Şube Modelinin ise başta teknoloji girişimleri olmak üzere girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına yönelik ihtiyaç odaklı ürün ve hizmetler sunmakta olduğunu, bu şubeler aracılığıyla 3.700’ün üzerinde müşteriye hizmet verildiğini aktaran Aran, “Girişimcilik ekosistemindeki varlığını; özel sermaye yatırımlarının yanında inovatif çözümler üreten teknoloji girişimlerine sunduğu desteklerle güçlendirmeye devam Bankamız, ülkemizin yanı sıra Amerika’da Silikon Vadisi’nde ve Hollanda’daki şirketleriyle de bu varlığı İş Grubu olarak küresel ölçeğe taşıdı. Bu çerçevede yapılan 122 adet yatırımın yaklaşık tutarı 400 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

Banka, teknoloji girişimlerini hızlı ölçeklendirmek adına 2017 yılında başlattığı Workup Girişimcilik Programına ek olarak 2023 yılında Yapay Zeka Fabrikasını hayata geçirdi. Yapay zeka, tarım, sürdürülebilirlik, oyun teknolojileri dikeylerine öncelik vererek düzenlenen programlardan bugüne kadar 203 girişim mezun oldu. Özkaynak büyüklüğü 326,4 milyar TL’ye yükseldi Yılın ilk 3 ayında 12,4 milyar TL düzeyinde kâr eden Bankanın özkaynak büyüklüğü 326,4 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise %17,0 seviyesinde gerçekleşti.