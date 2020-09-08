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Türkiye İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden sunduğu şubeye gitmeye gerek kalmadan, "müşteri olmak istiyorum" hizmetine görüntülü görüşme ile hesap açma özelliğini de eklediğini açıkladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, olağanüstü pandemi döneminde, bireylerin ve şube çalışanlarının sağlığını korumak adına mobil telefonlara İşCep indirildikten sonra uygulama giriş ekranında yer alan "müşteri olmak istiyorum" seçeneğinden dijital başvuru formu doldurulup müşteri temsilcileri ile görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Görüntülü görüşmenin ardından, başvuru sırasında belirtilen adrese kurye ile yönlendirilen imza formuna atılan tek bir imzayla hesap açılışı gerçekleştiriliyor.

İşCep’in yeni özelliği ile haftanın 7 günü saat 09.00-22.00'de görüntülü görüşme yapılabiliyor. Böylece şubeye gitmeye gerek kalmadan açılan hesap ile birlikte 360’dan fazla işlem seçeneği sunan İşCep uygulamasının yanı sıra Maximum Mobil, İnternet Şube ve Bankamatik cihazları ile her türlü bankacılık ihtiyaçları İş Bankası’nın hizmetleri ile karşılanabiliyor.

İşCep uygulaması, cep telefonunun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazılarak ya da App Store, Google Play veya Huawei AppGallery’den ücretsiz yüklenebiliyor.