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Türkiye İş Bankası, tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaların sektöre katılımını sağlamak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sunmak amacıyla 'Tarım Girişimciliği Yarışması' düzenlediğini bildirdi.

Girişimlerin, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak başvurularını 6 Kasım 2020'ye kadar isbankasitarimyarismasi.com üzerinden yapabilecekleri açıklandı. Toplanan başvurular arasından yarışmaya katılacak girişimlerin belirleneceği ve projelerin jüri üyelerince değerlendirileceği kaydedildi.

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimlerin, İş Bankası tarafından belirlenecek büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanmanın yanı sıra, bankanın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’na girmeye hak kazanacakları da verilen bilgiler arasında.

Pandemi döneminin tarımın vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olduğunu gösterdiğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, sürdürülebilir tarım için teknoloji kullanımının ve tarım girişimciliğinin artması gerektiğini belirtti.

Şimşek, "Tarımda teknolojik dönüşüme büyük önem veriyor ve buna yönelik Dijital Tarım Çözümü, İmeceMobil gibi çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Tarım sektöründe yeni girişimlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Tarım Girişimciliği Yarışması’nı ikinci kez düzenliyoruz. Bu yarışma ile tarım alanında yenilikçi projelerin artmasını ve girişimcilerin tarım odaklı projelere imza atmalarını özendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House bünyesinde 2017 yılından bu yana sürdürülen Workup Girişimcilik Programı'ndan şimdiye kadar toplam 60 girişimin mezun olduğu açıklandı.