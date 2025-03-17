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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası'ndan 5 milyar liralık hisse geri alım kararı - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan hisse geri alım kararı

        İş Bankası, borsada işlem gören bağlı ortaklıklarına ait payların toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla piyasadan alınacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:37
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        İş Bankası'ndan hisse geri alım kararı
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        İş Bankası borsada işlem gören ortaklıklarından hisse geri alınması, sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konusunda genel müdürlüğü 2025 sonuna kadar yetkili kıldı.

        Bankadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2025 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır."

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