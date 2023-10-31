İş Bankası'ndan GetirFinans ile iş ortaklığı

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Bankadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği" kapsamında GetirFinans (Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.) ile "servis bankası" olarak iş ortaklığı kurulması amacıyla, düzenleyici otoriteler nezdinde gerçekleştirilecek izin başvuruları dahil olmak üzere, gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ayrıca Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.'ye 50 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir."