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İş Bankası, dün Morgan Stanley'i 5 milyar dolara kadar yetkilendirdiği yurtdışı yerleşiklere yönelik dolar cinsi sermaye benzeri eurobond tahvil ihracında talep toplama sürecini tamamladı.

Banka, dolar cinsi sermaye benzeri eurobond ihracının 750 milyon dolar borçlanma ile tamamladığını belirtirken kupon faiz yüzde 7.75, vade ise 2030 oldu.

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik Morgan Stanley&Co. International plc'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Bankamızca yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere planlanan Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, sabit faizli 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın nominal tutarı 750 milyon ABD Doları ve kupon faiz oranı yüzde 7.75 olarak belirlenmiştir.