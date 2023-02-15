Deprem bölgesine 10 milyar TL'lik destek

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İş Bankası Grubu, afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki yardımları organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) toplam 1 milyar TL bağış yapma kararı aldı.

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere de (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) bir takım adımlar atacağını bildirdi.

Buna göre banka, belirtilen şubeleriyle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023’e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacağını, kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere), talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili olarak, bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelendi.

1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden ücret ve masraf alınmayacağı aktarılırken, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara ise olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümün üretileceği kaydedildi.

BORÇLAR SİLİNDİ

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silineceği bilgisi verildi.

Bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandırılacağı da yine verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, banka, depremzede çocukların eğitimine de katkı sunma kapsamında, 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için, depremlerde annesini ve/veya babasını kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka’da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunca oluşacak eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.

BAĞIŞLAR TAKSİTLENDİRİLİYOR

İş Bankası, AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap Derneği’ne İş Bankası’nın tüm kredi kartlarıyla yapılacak bağışları da faizsiz olarak 6 ay taksitlendirecek. Kredi kartı sahipleri, taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebilecek.

Deprem bölgesine yapılan yardımlar ile ilgili bilgi de veren İş Bankası, depremlerin hemen ardından bölgeye yüzlerce araçla barınma, ısınma, gıda, enerji vb. öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdiğini, deprem bölgesindeki çalışan ve yakınları için de yaşama hazır şekilde 300 konteyner temin ettiğini bildirdi.

Bankanın iştiraki Şişecam'ın da, depremzedelerin barınma ihtiyacının giderilmesi için, konteyner yaşam alanı da kurduğu belirtildi.

'ZOR GÜNLERİ EL ELE VEREREK ATLATACAĞIZ'

Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemine vurgu yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Bölgedeki yaraların sarılmasının ne yazık ki uzun zaman alacağı anlaşılıyor. İlk günden bu yana milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmayla, ayakta kalma mücadelesiyle eminim bu zor günleri de hep birlikte, el ele vererek atlatacağız. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için gövdemizi taşın altına koyarak gereğini yapmaya devam edeceğiz. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyor, yaşadığımız bu karanlık günlerin en kısa sürede geride kalmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

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