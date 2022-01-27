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Türkiye İş Bankası, global çevrim içi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox oyununa reklam verdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Roblox oyuncuları deneyimleri sırasında oyunun geçtiği metaverse’teki billboardlarda İş Bankası’nın Maximum Gaming Kartının reklamlarını görebilecekler. Bankanın e-sporculara özel ön ödemeli kart ürünü olan Maximum Gaming Kart, Kasım 2019’da hizmete sunulmuştu.

Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek oyun oynadığı, yeni oyun kurguladığı ve deneyim kazandığı global bir metaverse örneği olan Roblox'un, dünya çapında 200 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Türkiye şu anda oyunun ilk 10 coğrafyası içinde yer alırken, Roblox’un ülkemizde 5 milyon kullanıcısı bulunuyor.

İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerinden gerçekleştirdiği reklam çalışmasıyla daha fazla genç kitlenin, bankanın ürün ve hizmetleriyle tanışması hedefleniyor.