Yeni tip Koronavirüs salgını, Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede hızla yayılarak toplum üzerinde geniş çaplı olumsuz bir etki gösteriyor. Bu anlamda ülkemizde salgının yayılmasını hafifletmek için bir takım tedbirler alındı. Bu sürece bankalarda dahil olarak müşterilerinin ekonomik olarak olumsuz etkilenmemeleri amacı ile tedbir paketleri aldıklarını duyurdular. Peki, İş Bankası kredi ertelemesi yapıyor Mu? İş Bankası alacaklarını hangi şartlarda erteledi? İş Bankası kredilerini ne zamana kadar erteledi? Konu ile ilgili detayları araştırdık.
İş Bankası Da Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu?
İş Bankası, koronavirüsü salgın nedeni ile ekonomik açıdan olumsuz etkilenen, sektör ayrımı yapmaksızın her bir ihtiyaç, durum bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dâhil olmak üzere gerekli tüm desteğin verileceğini duyurdu. Müşterilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar erteleme talebinde bulunmaları halinde anapara, faiz, taksit, ödemelerinin ek bir koşul aranmaksızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine imkan verilecektir.
İş Bankası Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?
- Müşterilerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyması durumunda; anapara, faiz, taksit ödemelerinin ek bir koşul aranmaksızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesi sağlanacaktır.
- Korona virüsü salgını sebebi ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere herhangi bir sektör ayrımı yapmaksızın her bir ihtiyaç, durumlarına göre değerlendirilerek ödemesiz dönem dâhil olmak üzere müşteriye gerekli olan tüm destek sağlanacaktır.
- İş Bankası olarak KOBİ, esnaf, sanatkar gibi küçük ölçekli işletmelerin, tabana yaygın imkanlardan yararlanmasını sağlamak için salgın öncesi girmiş olduğu ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekli durumlarda ek limit için azami çaba gösterilmesi sağlanacaktır.
- İş Bankası müşterilerinin, banka ile maaş anlaşması olup olmamasına bakılmaksızın müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları dâhilinde yani personel çıkarımı yapılmaması halinde gerekirse ek limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
- İnternet üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar karttan karta havale dâhil olmak üzere hiçbir banka müşterisinden işlem ücreti alınmayacaktır.
- Sağlık ve gıda başta olmak üzere, İş Bankası müşterilerinin alışverişi anında ihtiyaç duyması durumunda kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.
- POS ve ÖKC gibi mobil cihazların ücretleri 3 ay ötelenecek.
- İş Bankası bireysel müşterilerine; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca erteleme hakkı tanınacaktır.
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