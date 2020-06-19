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Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı kitap kampanyası "Karneni Göster, Kitabını Al", bu yıl 13’üncü kez gerçekleştiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde kitaplar, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl İş Bankası şubelerinden dağıtılmak yerine, www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden dijital olarak sunuluyor.

Kitaplara, www.kumbaradergisi.com sitesinin yanı sıra Kumbara Dergisi uygulaması indirilerek tüm cihazlardan da ulaşılabileceği kaydedildi.

Bu seneki kampanyada çocuklara, Jules Verne’in “Dünya’nın Merkezine Yolculuk” ve “Doktor Ox’un Deneyi” ile Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası” adlı kitapları karne hediyesi olarak veriliyor.

Geçtiğimiz yıl İş Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilen ilk Türk Bilimsel Arktik Seferi’ne dair kampanyaya özel olarak hazırlanan “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda” kitapçığı da hediye edilen kitaplar arasında yer alıyor.

Pandeminin, hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim hayatını etkilediğine işaret eden İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Her yaz tatilinde şubelerimizi dolduran çocuklarımızla birlikte şenlik havasında geçirdiğimiz ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyamızda, bu kez pandemi nedeniyle ne yazık ki fiziken birlikte olma imkânı bulamayacağız. Bunun yerine, çocuklarımızla geçmiş yıllardan farklı olarak dijital ortamda buluşacağız. Bu yıl uzaktan eğitim ile farklı deneyimler kazanan çocuklarımızın, seçtiğimiz kitapları okurken hem çok farklı yerlere gidip, farklı zaman dilimlerini yaşayacaklarını hem de çok eğleneceklerini umuyorum" diye konuştu.

Adnan Bali, dijital ortamda yayımladıkları kitapları, geçmiş yıllarda olduğu gibi Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara göndereceklerini de belirtti.

“Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında şimdiye kadar 12 yılda 14 milyon kitap armağan edildiği de verilen bilgiler arasında.