        Haberler Gündem Güncel "İş akışı aynı şekilde devam edecek" | Son dakika haberleri

        "İş akışı aynı şekilde devam edecek"

        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir." açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 12:50 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:50
        "İş akışı aynı şekilde devam edecek"
        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yaptığı açıklamada, "TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim." ifadelerine yer verdi.

        Ersoy, "Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir." dedi.

