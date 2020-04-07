İrmik helvası nasıl yapılır? sorusu bu geleneksel lezzeti sofrasına taşımak isteyenlerin gündeminde. Kolay bulunan malzemeler ve kısa sürede yapılarak servis edilen bir tatlı olan irmik helvası her dönem sofralarda yer alırken, özellikle mevlid ve kandil gibi dini günlerde de ikram ediliyor. İrmik helvası tarifi haberimizde.

İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeleri

- 2 su bardağı irmik

-1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yapılışı

- İlk olarak bir tencerenin içerisine irmik, sıvı yağ ve tereyağını kavurun.

- İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin.

- Son olarak su, süt ve dolmalık fıstığı ekleyerek suyu çekene kadar pişmeye bırakın. (İsterseniz süt eklemezsiniz)