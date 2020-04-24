Balık sofralarının en mükemmel tatlısı. Tatlı krizlerinin en masum çözümü olan İrmik Helvası tarifinden size bahsedeceğim. İrmik Helvasının en yakın dostu dondurmayı anmadan geçmeyelim. Servisimizi yaparken dondurma katmak İrmik Helvasını ve konuklarınızı çok mutlu edecek gibi duruyor.

İrmik Helvası Malzemeler;

1,5 su bardağı irmik

Yarım yemek kaşığı çam fıstığı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Servis için; 2 tatlı kaşığı toz tarçın kullanabilirsiniz.

İrmik Helvası Yapılışı;

Tenceremize 3 yemek kaşığı tereyağını eritelim, çam fıstığını içerisine atıp kavurmaya başlayalım.

Fıstıkların kavrulmasının ardından yukarda belirtilen miktardaki irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp ocağın atını kısıp 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbetini yapmak için; 1,5 su bardağı su,1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresinde karıştırıp kısık ateşte ocağın üstüne kaynamaya bırakın.

İrmik iyicene kavrulduktan sonra şerbeti azar azar tencereye ekleyin.

Sıcak şerbetin etkisiyle fokurdayan irmik karışımını karıştırmaya devam edin.

Helvanın altını kısıp 10 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatalım.

Demlenmiş olan irmik helvasını kaselere alıp servis edelim.