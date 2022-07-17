Ünal, ardından 1983'te kendisi gibi usta bir oyuncu olan Türkan Şoray ile nikah masasına oturmuştu. 1987'de ayrılan ikilinin, Yağmur adına bir kızı var.

Cihan Ünal, üçüncü evliliğini ise 2000-2002 Nazlı Tazebay ile gerçekleştirmişti.