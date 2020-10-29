Irmak Ünal sosyal medyadan yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını açıkladı. 4 gündür korona virüsle mücadele ettiğini belirtti. Peki Irmak Ünal kimdir? İşte Irmak Ünal biyografisi...

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

15 Şubat 1977 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent’in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı.

2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu.

Emre Karabacak ile evli olan oyuncunun Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın kızıdır.

KARİYERİ

Sinema filmleri:

Çığlık Çığlığa Bir Sevda (2009)

Sizi Seviyorum (2009)

Aşk Üçgeni (2009)

Kötüler Konağı (2008)

Kağıt (2008)

Ayakta Kal (2008)



TV Dizileri:

El Gibi (2007)

Arka Sokaklar (2008)

Ahh İstanbul (2006)

Nehir (2005)

Acı Hayat (2006)

Haziran Gecesi (2004)

Kampüsistan (2003)

Mazlum (2000)



TV Programları:

Eyvah Çocuklar (2007)