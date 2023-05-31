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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Irmak isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

IRMAK ADININ ANLAMI NEDİR?

Irmak ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Irmak adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Irmak isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

IRMAK İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Irmak ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir. Ayrılmak, geçmek, uzaklaşmak.

IRMAK ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Irmak ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Irmak adını koymak caizdir.

IRMAK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Irmak ismini kullanan 42.633 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Irmak ismini kullanan 9.313 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Irmak ismini kullanan 2.932 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Irmak ismini kullanan 3.515 kişi bulunmaktadır.

IRMAK ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Irmak adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner