İrlanda Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pauw: Hollandalı bir federasyon yöneticisinin tecavüzüne uğradım

Daha önce Hollanda'yı çalıştıran İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vera Pauw, futbol oynadığı dönemde Hollanda futbolunda üst düzey bir yetkilinin tecavüzüne uğradığını açıkladı.
Hollandalı kadın teknik direktör, Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB), yaptığı başvurulara sessiz kaldığını belirterek, bir süre önce polise şikayette bulunduğunu söyledi.
Vera Pauw'a göre, Hollanda futbol federasyonunda sistematik cinsel istismar, gücün kötüye kullanılması, zorbalık, gözdağı ve tecrit yoğun şekilde devam ediyor.
Hollanda Futbol Federasyonu, kadın sporculara güvenli çalışma ortamı sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Pauw'dan özür diledi.
Uzun yıllar Hollanda Kadın Milli Futbol takımı forması giyen, ardından teknik direktörlük görevine getirilen 59 yaşındaki Vera Pauw, geçmişte yaşadığı tecavüz ve cinsel taciz olaylarını Twitter hesabından açıkladı.
'Bana yapılanların bilinmesini istiyorum'
Hollanda'da kadın futbolunun kurulmasında büyük katkıları olan Pauw, tecavüz olayının, futbol oynadığı dönemde 1986 yılında gerçekleştiğini bildirdi.
Pauw'a göre, eski bir futbolcu ve teknik direktör olan ve ardından KNVB'de üst düzey yöneticilik görevine getirilen ünlü bir futbol adamı, evinde kendisine tecavüz etti.
Kadın antrenör, 1997 ve 2004 yıllarında da, Hollanda futbolunda görevli iki erkeğin cinsel tacizine uğradığını söyledi.
Yaşadığı cinsel saldırı ve tacizi 35 yıl boyunca bir sır olarak sakladığını dile getiren Vera Pauw, "Sevdiklerim bile tecavüzden haberdar değildi. Bu hayatımdaki en zor şey. Ama sonunda devam etmeye hazırım, kim olduğumla gurur duyuyorum. Hayatımı mahvettiler. Bana yapılanların bilinmesini istiyorum" dedi.
Yaşadığı olayları anlatmak için son yıllarda 5 kez futbol federasyonuna başvurduğunu anlatan kadın teknik direktör, KNVB'nin hiçbir şey yapmadığını, bu nedenle de polise başvurduğunu söyledi.
Birçok kişinin, yaşanan olayların sorumlularını ortaya çıkarmak yerine, tecavüz ve cinsel istismara sessiz kalmayı tercih ettiğini savunan Pauw, artık bu sessizliğe katlanmak istemediğinin altını çizdi.
'Sistematik hale geldi'
Milli çalıştırıcı, Hollanda Futbol Federasyonu'nda cinsel istismar, gücün kötüye kullanılması, zorbalık, gözdağı ve tecridin "sistematik" hale geldiğini savundu.
Vera Pauw'un tecavüzle suçladığı ve ismi açıklanmayan Hollandalı teknik direktör ise, NRC gazetesine, iddialar karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.
O zamanlar Pauw ile ilişkisi olduğunu söyleyen teknik direktör, "Uygunsuz bir şey olmadı. Uygunsuz bir şey hatırlamıyorum. Hayatım boyunca böyle bir şey olmadı" diye konuştu.
Hollanda Futbol Federasyonu, Mayıs ayında yaptığı soruşturmada, Vera Pauw'un taciz ve tecavüz konusunda yıllardır yaptığı başvurulara yeterince ilgi gösterilmediğini belirledi.
'Hataları kabul ediyoruz'
Federasyondan Cuma akşamı yapılan açıklamada, "Hataları kabul ediyoruz. Niyetimiz Vera'yı korumaktı ancak başka yollara başvurmamalıydık" dendi.
Vera Pauw'un hak ettiği güvenli çalışma ortamının sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hollanda Futbol Federasyonu, kadın teknik direktörden özür diledi.
Federasyon açıklamasında, en kısa sürede Pauw ile bir araya gelerek, yapılması gerekenleri ele almak istedikleri vurgulandı.
İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) da, "geçmişine İlişkin cesur açıklamalar yaptığı bu zor zamanda Vera Pauw'un yanında olduklarını" açıkladı.
FAI, bu konuda bir süredir temas halinde oldukları Pauw'a kişisel ve profesyonel düzeyde ihtiyaç duyduğu her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.
Hollanda Kadın Milli Takımı'nın ardından 2019 yılında İrlanda takımının başına geçen Pauw'un, 2023 Dünya Kupası elemelerinin sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Vera Pauw, 1984 yılında ilk kez Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı forması giydi. Hollanda ve İtalya'da profesyonel futbol yaşamını sürdüren Pauw, 2005 yılında diplomalı ilk kadın profesyonel futbol antrenörü oldu.
Pauw, 2007'de Hollanda Kadın Futbol Ligi'nin kurulmasına öncülük etti. 2009 yılında Hollanda'yı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan kadın teknik direktör, 2010 yılında da Rusya Milli Takımı'nın başına geçti.
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İrlanda Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pauw: Hollandalı bir federasyon yöneticisinin tecavüzüne uğradım/irlanda-kadin-milli-takimi-teknik-direktoru-pauw-hollandali-bir-federasyon-yoneticisinin-tecavuzune--3474548
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