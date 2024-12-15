İrlanda: İsrail'de büyükelçiliğimizi kapatmıyoruz

Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Diplomatik iletişim kanallarının açık kalmasının önemine inanıyor ve bu kararın alınmasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukların İrlanda'nın Orta Doğu'da gelişmeler karşısındaki duruşunu belirlediğini kaydeden Martin, tüm ülkelerin de bunlara uyması gerektiğini belirtti.

Martin, bu durumun Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları ile İsrail'in buna verdiği karşılıkta da geçerli olduğuna işaret ederek, "Gazze'de savaşın devam etmesi ve sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası hukukla çelişmektedir." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla oradaki halkı topluca cezalandırdığını vurgulayan Martin, "Acil ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.