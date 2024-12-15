İrlanda: İsrail'de büyükelçiliğimizi kapatmıyoruz

İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: İsrail'de büyükelçiliğimizi kapatma planımız bulunmuyor
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararını eleştirirken, Tel Aviv'deki Büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirdi.
Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Diplomatik iletişim kanallarının açık kalmasının önemine inanıyor ve bu kararın alınmasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukların İrlanda'nın Orta Doğu'da gelişmeler karşısındaki duruşunu belirlediğini kaydeden Martin, tüm ülkelerin de bunlara uyması gerektiğini belirtti.
Martin, bu durumun Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları ile İsrail'in buna verdiği karşılıkta da geçerli olduğuna işaret ederek, "Gazze'de savaşın devam etmesi ve sivil can kayıpları kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası hukukla çelişmektedir." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarla oradaki halkı topluca cezalandırdığını vurgulayan Martin, "Acil ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
Martin, İrlanda'nın diplomatik ilişkileri sürdürmeye kararlı olduğuna dikkati çekerek, "Önemli bir iş yürüten İsrail'deki büyükelçiliğimizi kapatma planımız bulunmuyor." açıklamasını yaptı.
İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da UAD nezdinde "soykırım" davasına müdahil olma kararının ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'deki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurmuştu.
Saar, İrlanda'nın Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürmüştü.
Dublin yönetimi, mayısta Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanıma kararı da almıştı.